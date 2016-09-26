Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Климатический вызов: угрозы и возможности России опубликовано Nvb2003 в Пнд, 26/09/2016 - 21:31

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня в гостях у ведущего студии интернет-канала Анна-Ньюс профессора института прикладной математики Георгия Геннадьевича Малинецкого заместитель главного редактора по научной редакции информационного агенства "REGNUM" - Андрей Геннадиевич Сверчков. Сегодня мы поговорим об экологических угрозах, изменении климата и истощения природных ресурсов в контексте национальной безопасности России. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее