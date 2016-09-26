Современный украинский голодомор: в Мариуполе люди превращаются в дистрофиков от недоедания

В Мариуполе уже появились люди, страдающие от голода и болезней из-за недостатка средств. Они живут впроголодь и медленно умирают. Так, профессиональная скрипачка Елена и ее мать Лариса Ивановна оказались на грани жизни и смерти. Хроническое недоедание и отсутствие лечения превратили их в дистрофиков.

«В Ильичевском районе Мариуполя живет семья из двух женщин, — пишет в сети волонтер Маргарита Мухина. — Ларисе Ивановне 66 лет. Образованная, приятная в общении женщина. Высшее техническое образование. Дочь — Лена, 27 лет. Профессиональная скрипачка с высшим образованием. Обе живут на 1036 гривен пенсии матери. При этом и дочь, и мать нуждаются уже не просто в лечении, а в срочной госпитализации».

Вот заключение врача, который вместе с соцработником побывал дома у бедных женщин: «Лариса Ивановна имеет серьезное аутоиммунное заболевание с характерным поражением кожи, сосудов, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов (легкие, сердце, пищеварительный тракт, почки), в основе которого лежит нарушение микроциркуляции, воспаление и генерализованный фиброз. Болезнь Рейно, трофические изменения на нижних и верхних конечностях; зоб неясной этиологии, алиментарная дистрофия (низкий индекс массы тела) на фоне голода».

У дочери ситуация еще сложнее. На момент визита женщина 27 лет весила 30 кг! Дочь уже не встает с постели, матери ходить трудно даже на небольшие расстояния. Заключение врача: «Лена с 20 лет болеет. Серьезное аутоиммунное заболевание эндокринной системы: сахарный диабет 1 типа, тяжелое течение (инсулинозависимая: прием инсулина короткого и пролонгированного действия 4 раза в сутки), диабетическая микроангиопати». И снова приписка: «На фоне голода». Из пенсии матери погашаются два кредита, взятые на приобретение лекарств (!), чтобы не умереть, остается 200–300 гривен на питание.

Женщинам мае 2016 года за долги отключили газ. Лариса Ивановна готовит на электрической плитке и использует кипятильник.

Социальные работники Мариуполя подтверждают, что Лариса Ивановна и ее дочь — не единственные люди в городе, которые голодают. Украинская власть, которая так любит говорить о голодоморе 30-годов, сама устроила его несчастным старикам и инвалидам.