Главная

ВСУ сварились в пропагандистском котле

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/09/2016 - 21:57 Новость: тема тэги гео

Причиной поражения украинских вояк в Дебальцево украинский пропагандист и народный депутат Д. Тымчук, которого иронично называют «говорящей каской», назвал российскую информационно-психологическую операцию. Это странное заявление прозвучало в Киеве, на круглом столе «Противодействие информационной агрессии России: опыт Украины для Европы».

«Мы видим, как работает пропаганда России на примере отдельных операций, когда довольно-таки условно деление на тактический и стратегический уровни. Яркий пример — Дебальцевская операция, когда после заключения Минска-2 российские террористические войска вышибли наши войска из довольно-таки серьезной территории, Дебальцевского плацдарма. На тактическом и оперативно-тактическом уровне происходили множественные акции и целые информационно-психологические операции с российской стороны. Прежде всего, ставились задачи по деморализации нашего личного состава. Это рассылка тех же самых смс, разгон через соцсети информации о том, что нас убивают и сдают, командиры убежали, мы в котле и так далее. Это вызывало действительно очень серьезную деморализацию не только в плане прямого воздействия. Подхватывались уже на стратегическом уровне центральными СМИ, когда эта информация доходила до широкой общественности, когда родственники, жены или родители военнослужащих на Дебальцевском плацдарме звонили и убеждали их, что те находятся в котле. Это была очень широкомасштабная операция, она, несомненно, повлияла на утрату нами Дебальцевского плацдарма» — пожаловался Тымчук.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!