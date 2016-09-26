ВСУ сварились в пропагандистском котле

Причиной поражения украинских вояк в Дебальцево украинский пропагандист и народный депутат Д. Тымчук, которого иронично называют «говорящей каской», назвал российскую информационно-психологическую операцию. Это странное заявление прозвучало в Киеве, на круглом столе «Противодействие информационной агрессии России: опыт Украины для Европы».

«Мы видим, как работает пропаганда России на примере отдельных операций, когда довольно-таки условно деление на тактический и стратегический уровни. Яркий пример — Дебальцевская операция, когда после заключения Минска-2 российские террористические войска вышибли наши войска из довольно-таки серьезной территории, Дебальцевского плацдарма. На тактическом и оперативно-тактическом уровне происходили множественные акции и целые информационно-психологические операции с российской стороны. Прежде всего, ставились задачи по деморализации нашего личного состава. Это рассылка тех же самых смс, разгон через соцсети информации о том, что нас убивают и сдают, командиры убежали, мы в котле и так далее. Это вызывало действительно очень серьезную деморализацию не только в плане прямого воздействия. Подхватывались уже на стратегическом уровне центральными СМИ, когда эта информация доходила до широкой общественности, когда родственники, жены или родители военнослужащих на Дебальцевском плацдарме звонили и убеждали их, что те находятся в котле. Это была очень широкомасштабная операция, она, несомненно, повлияла на утрату нами Дебальцевского плацдарма» — пожаловался Тымчук.