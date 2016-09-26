"Дипломатическая истерика"

На фоне еще большего осложнения военно-политической ситуации в Сирии (удары по сирийской правительственной армии ВВС западной коалиции, разгром гуманитарного конвоя), продолжается "дипломатическая атака" на позиции правительства Сирии и руководства России. Представители США, Евросоюза, Великобритании, Франции, Германии и Италии согласованно заявили о том, что "ответственность за установления мира в Сирии лежит на России". Письменное заявление соответствующего содержания было принято по итогам встречи представителей глав внешнеполитических ведомств.

В документе делается акцент «на атаке с воздуха гуманитарного конвоя» и "использовании химического оружия режимом Асада". Россия обвиняется как страна, потворствующая "воздушным атакам Башара Асада". Российскому руководству предлагается "остановить бомбардировки" ВВС Сирии, чтобы "положить конец этой войне". По мнению западных дипломатов, Россия должна проводить военные операции лишь против ИГИЛ (организация запрещена в России) и "обеспечивать доступ гуманитарной помощи" в те районы Сирии, которые указаны ООН.

На этом фоне сделали совместное официальное заявление Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могенрини и ее коллега - европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного урегулирования Христос Стилианидис. Представители Евросоюза выразили свою серьезную озабоченность гуманитарной ситуацией в Алеппо. Не сложно догадаться, что главными виновниками оказались здесь не те страны, которые снабжали (и снабжают) оружием боевиков через Саудовскую Аравии и Турцию, а "режим Башара Асада".

Представители Евросоюза предлагают экстренно вернуться к переговорам в Женеве. Судя по всему, западную коалицию, которая нацелена на борьбу с международным терроризмом поскольку, постольку это не мешает свергать "режим Башара Асада", очень беспокоит активизация правительственной армии Сирии в районе Алеппо. Пока боевики захватывали города и отрезали головы сирийским военнопленным, западное сообщество гуманитарная ситуация не слишком волновала.