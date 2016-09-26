О поддержке терроризма в Сирии

Министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муаллем предполагает , что представители США, Великобритании и Франции созвали экстренное заседание Совбеза ООН лишь для того, чтобы поддержать бандформирования, воюющие против сирийской правительственной армии. По словам главы МИД САР, коллективный запад стремится возложить ответственность за кризис в Сирии на российскую сторону. При этом именно западные страны во главе с США фактически финансируют, обучают и вооружают тех, кто в их собственных странах находился бы вне закона.

Речь идет не только о банальной поддержке терроризма. Характерным примером того, как США борется с международным терроризмом, является тот факт, что американское руководство никак не может определиться, кто - же является террористами, а кто "умеренной оппозицией". Сетевая структура вооруженных формирований боевиков слишком пересекается с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в России).

Это говорит о том, что террористы в Сирии зависимы от благосклонности американского руководства. Что, в общем-то, подтверждается вполне терпимым отношением администрации США к терроризму на территории Сирии. Если это конечно полезно для американских геополитических планов. И это, получается, именно полезно.