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Порошенко намерен профессионально воевать против Донбасса

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/09/2016 - 23:32 Новость: тема тэги гео
Боевик АТО

Петр Порошенко подписал указ о демобилизации призывников шестой волны. Он объяснил, что службу в так называемой зоне АТО в Донбассе теперь будут нести исключительно военные, добровольно подписавшие контракт.

«Как только будет уволен последний военнослужащий из „шестой волны“, на фронте останутся только контрактники. Это еще один шаг к профессиональной армии» — пафосно написал он на своей странице в соцсети.

Недавно члены семей призывников предыдущей волны мобилизации, которых не отпускают домой, провели акцию протеста под стенами президентской администрации в украинской столице. Они требовали, чтобы глава государства немедленно издал закон о демобилизации. Возможно, поспешность заявлений Порошенко и связана с протестными акциями и опасениями новых возмущений и демонстраций.

Между тем, в рядах ВСУ в Донбассе тоже не все гладко и спокойно. Наблюдается постоянный рост небоевых потерь военнослужащих из-за неосторожности, неопытности, злоупотребления алкоголем, на почве недоброжелательных отношений. Статистика таких потерь, по понятным причинам, засекречена, однако украинские семьи регулярно хоронят солдат, погибших не в ходе боевых действий.

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