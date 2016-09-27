Западная дипломатия в Нью-Йорке

В воскресенье 25 сентября представители США, Великобритании и Франции не стали слушать в Совете Безопасности ООН официального представителя Сирии Башара Джаафари. Как только он начал свое выступление, они организовано покинули зал заседаний. Свое решение официальные представители западных стран мотивировали протестом против того, что происходит в Алеппо. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун боевые действия в этом сирийском городе назвал кошмаром. Он выразил свою озабоченность использованием бетонобойных авиационных бомб, которые ввиду своей мощности могут наносить вред местным жителям.

На этом фоне постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр назвала действия Москвы в Сирии "варварством". Конечно, Сирия не Югославия, как для США, так и для России. Поэтому и реакция Кремля была иная. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неприемлемой риторике представителей США и Великобритании, которая может нанести вред процессу урегулирования в Сирии. Причем, речь идет не только об урегулировании, но и о вреде межгосударственным отношениям.

Предыстория указанных дипломатических эволюций выглядит вполне прозрачно. 12 сентября были наконец-то согласованы условия прекращения огня в Сирии. Процесс обеспечивался на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Джона Керри. Были подписаны некие документы, однако перемирие вступило в силу де-факто лишь для сирийской армии. Боевики продолжили свои обстрелы, как ни в чем не бывало. Сирийская армия вышла из соглашения о перемирии и тут же получила авиационный удар со стороны западной коалиции. После чего на фоне ожесточенных боев в районе Алеппо была проведена провокация с гуманитарным конвоем и начато "дипломатическое наступление", в ходе которого американский представитель в ООН обвинил Москву в "варварстве".

Что-то пошло не так, и западная дипломатия тут же заголосила о гуманитарной катастрофе. То, что гуманитарная катастрофа наблюдается в Сирии с начала "арабской весны", которая активно поддерживалась западными правительствами, это вообще не обсуждается. Потому это происходит(?). Потому что есть заранее намеченные проигравшие «варвары» и «продвинутые», наносящие удары и снабжающие оружием террористов политические фарисеи.