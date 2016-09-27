О Сирии и Юпитере

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский полагает , что договоренности по Сирии с США сопоставимы по эффективности с договоренностями о разделе Юпитера. Цели у стран разные, при этом американцы мало кем из боевиков реально управляют. Самое главное желание американской администрации - свержение президента Сирии Башара Асада. Однако, несмотря на проделанную работу, он довольно долго не свергается. В том числе и потому, что сирийская техника получает запасные части и исправно работает, плюс сирийской армии помогают ВКС России.

Поскольку победить сирийскую армию на земле не получается, американцы настаивают на введении в Сирии бесполетной зоны. Конечно же, из "гуманитарных соображений". Однако, чем кончились договоренности о бесполетной зоне в Ливии, российское руководство пока еще помнит. Обвинения в адрес России со стороны стран западной коалиции можно считать обычной "холодной войной". Дело в том, что политические цели РФ и стран запада кардинально не совпадают, «США и партнеры» разваливают Сирию Башара Асада, а Россия правительству Сирии наоборот помогает. Поэтому, страны - участники войн в Индокитае, Вьетнаме, Ливии, Ираке и Югославии принялись теперь обвинять Россию в "военных преступлениях".

Самое эффективное решение для мира в Сирии, по мнению Евгения Сатановского, это обеспечение Сирийской армией военной победы. Сначала, в районе Алеппо, затем в провинции Идлиб. После чего может последовать и Ракка. Американцы не прочь (чужими руками) взять Ракку или дать денег, чтобы боевики ушли из города сами. Основная трудность - очень слабое влияние американцев на тех, кого называют убежденными исламистами. Ближневосточный опыт показал, что Саудовская Аравия, Катар или Турция, по крайней мере, имеют влияние на тех, кому они платят, однако, американцы не способны на это. В основном США действуют через своих партнеров-посредников. Американцы думают, что они контролируют боевиков из «умеренной оппозиции», боевики-исламисты уверены, что они используют американцев.