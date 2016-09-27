Сводка событий в Сирии за 26 сентября 2016 года

Телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на председателя сирийского парламента Хадию Аббас сообщает о неопровержимых доказательствах связи США с боевиками ИГ. По словам госпожи Аббас, сирийские военнослужащие имеют дешифрованные переговоры американских военных инструкторов с боевиками ИГ во время и после атаки авиации коалиции США на позиции армии САР в районе Дейр-эз-Зора.

Группировка «Джабхат ан-Нусра», которую Вашингтон на словах признает террористической, получает от США военную помощь. Об этом пишет немецкий журнал Focus. В интервью публицисту Юргену Тоденхоферу, один из полевых командиров группировки рассказал, что американцы снабдили «Джабхат ан-Нусру» противотанковыми ракетными комплексами TOW. Причем это оружие поставлялось напрямую, а не через формирования сирийской оппозиции, также получающей поддержку от Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и Великобритания используют неприемлемую риторику в комментариях по событиям в Сирии. «Мы отмечаем в целом неприемлемость тона риторики официальных представителей Великобритании и США, отмечаем, что подобная риторика может нанести серьезный вред процессу урегулирования и нашим двусторонним отношениям», — заявил Песков.

В Кремле встревожены тем, что террористы в Сирии используют режим прекращения огня для своих дальнейших атак. "Мы обеспокоены тем, что по-прежнему, хотя прошло уже больше недели, террористы используют режим прекращения огня для перегруппировки, для пополнения своих арсеналов и для очевидной подготовки к осуществлению наступательных действий", - заявил пресс-секретарь президента.

В Москве ситуацию в Сирии оценивают как весьма тяжелую. "Мы также, абстрагируясь от эмоций, констатируем, что до сих пор не произошло размежевания так называемой умеренной оппозиции от террористических организаций", - добавил представитель Кремля.

США хотят еще больше обусловить вступление в силу соглашения по Сирии, нежели это записано на бумаге, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «К сожалению, все последние действия США говорят о том, что они хотят еще больше обусловить вступление в силу наших с ними договоренностей, нежели это написано на бумаге, - сказал он. - Каждый может убедиться в том, что обязался делать. То, что там на первом месте стоит необходимость отделить оппозицию от террористов, это, наверное, все уже знают».

Он также заявил, что Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции саботирует возобновление межсирийских переговоров, спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура идет у них на поводу.

«Нам говорят, если будет устойчивое перемирие, которое будет длительным, которое будет охватывать всю страну, будут разблокированы все препятствия на пути доставки гуманитарной помощи, и только тогда начнется политический процесс. И под эту сурдинку ребята, которые сформировали так называемую эр-риядскую группу, назвали ее Высший комитет по переговорам, ни много, ни мало, они саботируют возобновление переговоров с мая нынешнего года. Конечно, печально, что представитель ООН Стаффан де Мистура идет у них на поводу и все кивает на нас и американцев: пускай Москва и Вашингтон договорятся, тогда я начну все делать сражу же, и все у нас быстро получится. Это такой безответственный подход, это увиливание от ответственности», - сказал он.

Ситуация в Сирии «продолжает ухудшаться», такую оценку происходящему в стране дал пресс-секретарь президента США Джош Эрнест. «Нынешняя ситуация кошмарна, а как мы видели в выходные, она становится еще хуже», – сказал высокопоставленный американский чиновник. Ответственность за такое развитие событий он возложил на Россию и правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. На вопрос о том, не планирует ли Белый дом усилить санкционный нажим, Эрнест ответил, что рассматриваемые в Конгрессе США идеи такого рода вызывают «тревогу» в администрации, поскольку предполагают «применение санкций по существу в одностороннем порядке».

США, по его словам, обычно предпочитают действовать на этом направлении «в тесной координации с союзниками и партнерами» – чтобы добиться «эффекта усиления» согласованных действий. «Политические решения» о новом нажиме на Дамаск «и тех, кто его поддерживает», будут объявлены, «когда и если они будут приняты», – сказал представитель Белого дома.

Он говорил о том, что США ждут от России «перехода к новой стратегии» в Сирии. На вопрос о том, «не провалила ли уже Россия этот экзамен», Эрнест ответил: «По состоянию на настоящий момент – да, провалила».

США не считают законченными консультации с Россией по урегулированию в Сирии, однако никаких новостей с пятницы в этом вопросе нет, стороны приближаются к «крайней точке» переговоров, сообщил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер. «Они не закончены, но с пятницы нет ничего, о чем можно было бы сообщить», – сказал он.

Тонер также напомнил слова Керри о том, что с учетом нынешней ситуации в Алеппо говорить об урегулировании сложно. «Мы не дошли до крайней точки, но мы приближаемся к ней», – добавил представитель госдепа.

Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест в свою очередь заявил, что Белый дом исходит из того, что о новых официальных договоренностях с Россией по Сирии речи сейчас идти не может.

«Трудно представить себе, чтобы США заключили еще какое-то переговорное соглашение с Россией, пока не выполнено предыдущее», сказал он. По его словам, «международное сообщество ждет от России ощутимого сигнала» о готовности выполнять договоренность, которая была достигнута в Женеве 9 сентября. «Сомнения растут», – констатировал Эрнест.

Договоренности между Россией и США о перемирии в Сирии временно сорваны, заявил официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.

Замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел телефонные переговоры с замминистра иностранных дел Ирана Хусейном Джабери-Ансари.

"В ходе беседы состоялось обсуждение военно-политической ситуации, складывающейся в Сирии, с упором на необходимость оказания экстренной гуманитарной помощи сирийскому населению, особенно в районе Алеппо, - говорится на сайте МИД РФ. - При этом была подтверждена готовность Москвы и Тегерана активно взаимодействовать на данном направлении с Правительством Сирии, Сирийским обществом Красного Полумесяца и соответствующими структурами ООН".

Москва рассчитывала, что операция Воздушно-космических сил в Сирии продлится несколько месяцев, однако пока «конца и края этой работы не видно», заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Когда начинались наши активные действия и наши ВКС были подключены к борьбе с террористами, мы тогда рассчитывали, что операция продлится несколько месяцев. Сегодня мы отмечаем годовщину, и пока конца этой нашей работы не видно», - сказал Богданов. По его словам «не все поняли задачу консолидированной борьбы с террористами, не удалось нам создать широкий фронт и объединить свои усилия, поэтому эта операция затянулась».

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 668. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 69.

За сутки зафиксировано 22 нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (13), Алеппо (7) и Латакия (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

В ближайшее время турецкие войска могут продвинуться значительно дальше вглубь территории Сирии для создания зоны безопасности и изоляции района города Манбидж от сил террористов. Об этом глава МИД Турции Чавушоглу заявил на телеканале France 24.

«Изначально мы планируем продвинуться по крайней мере на 45 километров вглубь Сирии, и должны продвигаться дальше, чтобы изолировать район города Манбидж. После этого может быть де-факто создана безопасная зона в 5000 километров», — заявил Чавушоглу.

В интервью Чавушоглу отметил, что турецкие войска намерены взять сирийский город Ракка, который рассматривается как «столица» террористов «Исламского государства». Чавушоглу заверил, что в освобождении Ракки от террористов будут принимать участие силы сирийской «умеренной оппозиции».

Кроме того, турецкий министр объявил неприемлемыми планы США по предоставлению тяжелого вооружения курдскому ополчению — Турция не сомневается в том, что это оружие непременно попадет в руки курдских вооруженных формирований на территории Турции.

Представители французских спецслужб заявили о гибели 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство», имеющих французское гражданство. Как уточнил анонимный источник канала, это неполные сведения — учтены лишь достоверно подтвержденные случаи гибели боевиков-французов. Их число может быть значительно большим.

Привезенная в Литву семья сирийских беженцев потребовала отправить ее в Канаду или другую страну с развитой системой социальных гарантий.

Сообщается, что семья сирийцев состоит из пяти человек — портного Али Абдулы, домохозяйки и троих детей. «Главный вопрос, который меня волновал, — все ли права будут как в Германии, Швеции, других странах ЕС. Мне сказали — да. Но когда мы приехали, я понял, что оказался в неподходящем месте», — сказал Абдула.

Алеппо. Для мирных жителей, покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В провинции Алеппо обстрелам из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, боевых машин пехоты, минометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Беньямин, Шурфа и южные фермы Шейх-Али-Кобтани, а также кварталы Хай-эль-Ансари, «1070», Лерамон и торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо.

Военное командование операциями в Алеппо призвало мирное население восточных кварталов города не приближаться к укрепрайонам бандформирований и местам скопления боевиков.

При поддержке ВКС РФ, продолжаются тяжелые бои за лагерь палестинских беженцев Хандарат.

На северо-востоке провинции SDF очистили от боевиков ИГ н.п. Hasieh и Hasajek, расположенные в 20 км от города Аль-Баб (Фото 1).

На востоке провинции ожидается наступление правительственны сил, в связи с чем на это направление перебрасываются значительные резервы.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила три тактические единицы, две боевые позиции и минометную систему ИГ.

У города Манбидж - два тактических подразделения, четыре боевые позиции и танк ИГ.

Латакия. Незаконные вооруженные формирования из минометов обстреляли населенный пункт Айн-Эль-Кантара и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Хама. В н.п. Умм-Эт-Тиур доставлено 2 тонны муки.

Идут бои в н.п. Атшан, Тель-Скейк и Умм-Хартен.

Отмечено боестолкновение на дороге Каукаб — Маан.

Отбита атака боевиков ИГ на КПП САА вдоль трассы Хомс - Саламия.

Хомс. В н.п. Джамилия доставлено продовольствие, общей массой более 2-х тонн.

Из квартала Хомса – Аль-Ваер, в рамках достигнутых договоренностей об их перемещении на север, вывезена очередная группа боевиков. За последние 10 дней около 160 исламистов покинули Аль-Ваер вместе со своими родственниками.

ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков на севере провинции, в районе н.п. Talbiseh, Gharnata, Al-Saan, и Al-Farhaniyah.

Дамаск. В провинции Дамаск террористы из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Джобар, Хараста, Хауш-Эль-Фар, Кабун, Дума, Хауш-Насри, фермы в населенном пункте Хауш-Эль-Фара и позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в районе Дараа - Аль-Махатта и вблизи площади Бусра.

Кунейтра. Правительственные силы начали штурм высоты Tal Humiryah на Голанских высотах.

Сувейда. В населенный пункт Шахба доставлено продовольствие общей массой 7,5 тонны.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-Эз-Зор уничтожила 9 нефтяных скважин и нефтеперевозчик ИГ. У города Абу-Камаль - 5 автоцистерн ИГ и две нефтяные скважины.

Ракка. По информации из турецких соцсетей, в мечетях города Акчакале (Akçakale), расположенном недалеко от границы с Сирией, распространяется информация о предстоящей операции Турецкой армии на территории Сирии.

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.