Почему не майданит Украина?

В незалежной вступает в свои права тарифомор. Цены на услуги ЖКХ не просто растут, а растут постоянно. Но свободолюбивые украинцы с чувством обречённости несут свои кровные, расплачиваясь за газ, свет, воду, тепло. В любой другой стране подобная наглая обдираловка уже вызвала бы массовые бунты на улицах не только столиц, но и других городов. А Украина молчит, не гомонит.

Почему? Ведь на Евромайдан пошли буйствовать за недоподписанное сомнительное соглашение с ЕС. А тут угроза потери жилья, голода, нищеты. Неужели способны бунтовать только за идею? Но объясните, Бога ради, за какую идею был Евромайдан: за право безвизового проезда для мытья горшков в Европе?..

А дело всё в том, что пересичный украинец как был по сути своей хуторянином, живущим по принципу «моя хата с краю», так и остался. А майдан – это хорошо проработанная и проплаченная технология. Страдающие же нынче обыватели исполняли на нём лишь роль статистов и группы поддержки. А где вы видели, чтобы проведение спектакля обеспечивали статисты без режиссёра, спонсора и основного актёрского состава?

Не видели? То-то…