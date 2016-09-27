Киев усиленно готовится к войне

Как сообщил 26 сентября на брифинге в Донецке заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинские силовики продолжают вооружаться, они перебросили к контролируемым селам на южном участке фронта больше десятка автомобилей с боеприпасами. По его данным, в семи километрах от линии фронта в селах Заря Новоазовского района, Николаевка и Новогнатовка Волновахского района отмечено прибытие в общей сложности 13 автомобилей с боеприпасами. Басурин подчеркнул, что в районе Николаевки зафиксирована разгрузка боеприпасов в специальных защитных костюмах.

«Мы не исключаем, что на склад были доставлены фосфорные боеприпасы, которые несут смертельную опасность местным жителям и окружающей среде», — добавил представитель командования.

Ранее военное руководство ДНР неоднократно заявляло о применении украинскими силовиками фосфорных бомб против мирного населения Донбасса. В частности, в январе 2015 года при обстреле со стороны ВСУ донецкого аэропорта.