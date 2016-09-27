Безоружные «террористы»

О масштабе политических репрессий на Украине можно судить по публиации в социальных сетях списка из 850 человек, арестованных и по большей части уже осуждённых за преступления по таким статьям, как «терроризм», «сепаратизм», «создание незаконных вооружённых формирований» и тому подобное.

Конечно, и этот список далеко не полон. Ведь в него не вошли жертвы карательных батальонов «Азов», «Донбасс», «Торнадо» и тому подобные. Эти бандиты ни перед кем не отчитывались, да у них никто отчёта и не требовал. Но представить себе можно, ведь по данным жителей Мариуполя только в районе аэропорта захоронены сотни изувеченных трупов.

Теперь о географии арестов. На первом месте, разумеется, Донецкая и Луганская области. За ними следует Харьков. А уже потом Николаев, Херсон, Кировоград и даже Волынь со Львовом. Что же касается Киева, то находящиеся там арестанты в основном этапированы в столицу из регионов.

Возрастной состав заключённых следующий: люди среднего возраста более половины от общего числа. Примерно одна треть – молодежь. Но есть и старики 70-75 и более лет. Женщин около пятидесяти. Но по просочившимся из застенков данным, две 75-летних гражданки скончались в заключении, побывав в лапах палачей из СБУ. А ведь им тоже шили дела за «терроризхм». Представьте себе таких бабусь-террористок.

Почти все заключённые по этому списку пошли по статьям «терролризм», «сепаратизм», «создание незаконных вооружённых формирований». Многие идут по двум-трём таким статьям. Но вот странность: лишь 17 процентов имеют статью. «за незаконный оборот оружия». Это что же выходит: СБУ борется с безоружными террористами? А что ещё ждать от подобных «хероев»?