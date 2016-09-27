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Коммунальное жульничество по-украински

опубликовано alex1943 в Втр, 27/09/2016 - 10:33 Новость: тема тэги гео
komunalka
Поднимая украинскую тематику, без тарифов за коммуналку никак не обойдёшься. Непомерные цены на услуги ЖКХ для одних беда – для других нажива. По принципу: кому война, кому мать родна.

«Деловые люди» на Украине уже разработали как минимум два способа нажиться за счёт ближних. Они предлагают желающим сэкономить на дорогих тарифах и прописать у себя на пару-тройку месяцев иностранцев, которые сразу же наперед заплатят за коммунальные услуги.

Но оказывается, что прописанного на квартире иностранца по действующему законодательству невозможно выписать без его согласия в течение года. А тот может жить и ничего не платить. А бывает ещё хуже – под видом постояльца прописывают жулика, специализирующегося по «отжиму» квартир. Так уже кое-кто и без жилья остался.

Есть и другой способ: свои услуги предлагают консультанты за умеренную плату обещающие помочь снизить коммунальные расходы до нуля: за счёт повышения субсидий, ликвидации долгов и тому подобное. Они расскажут, как это сделать. А вот коммунальные чиновники возьмут да и откажут. Тогда остаётся идти в суд. Консультанты могут пойти в качестве адвокатов за соответствующий гонорар. Но, естественно, уже ничего не гарантируют.

Ну, согласитесь, всё-таки второй вариант более мягкий, хотя и не менее обидный.


Василий Семёнов

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