Главная

Посчитали - прослезились

опубликовано alex1943 в Втр, 27/09/2016 - 11:38 Новость: тема тэги гео
slezi
В конце сентября институт Горшенина провел опрос депутатов на предмет удовлетворенности собственным законотворчеством. Остались довольными собственными «трудами» только 2,6% депутатов. Они оценили работу Верховной Рады на «отлично».

Еще 15,6% оценили работу Рады на "хорошо". В то же время оценку "удовлетворительно" поставили - 41,6%, "плохо" - 32,5%, "очень плохо" - 7,8%.

Опрос депутатов проводился с учетом количественного состава фракций Верховной Рады. Всего в опросе приняли участие 163 парламентария. Институтом использовался метод анкетного интервью.

В то же время количество граждан Украины поддерживающих проведение досрочных парламентских выборов, в августе возросло до 52,7% по сравнению с 47,6% в июле.

По данным социологической группы "Рейтинг", деятельность Верховной Рады совсем не одобряют 48%, скорее не одобряют 35%, в то время как скорее одобряют всего 10%. Полная поддержка респондентов украинского парламента находится в пределах статистической погрешности. Не захотели отвечать на опрос 6%.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет