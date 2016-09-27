Посчитали - прослезились

В конце сентября институт Горшенина провел опрос депутатов на предмет удовлетворенности собственным законотворчеством. Остались довольными собственными «трудами» только 2,6% депутатов. Они оценили работу Верховной Рады на «отлично».

Еще 15,6% оценили работу Рады на "хорошо". В то же время оценку "удовлетворительно" поставили - 41,6%, "плохо" - 32,5%, "очень плохо" - 7,8%.

Опрос депутатов проводился с учетом количественного состава фракций Верховной Рады. Всего в опросе приняли участие 163 парламентария. Институтом использовался метод анкетного интервью.

В то же время количество граждан Украины поддерживающих проведение досрочных парламентских выборов, в августе возросло до 52,7% по сравнению с 47,6% в июле.

По данным социологической группы "Рейтинг", деятельность Верховной Рады совсем не одобряют 48%, скорее не одобряют 35%, в то время как скорее одобряют всего 10%. Полная поддержка респондентов украинского парламента находится в пределах статистической погрешности. Не захотели отвечать на опрос 6%.