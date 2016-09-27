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Дейнего рассказал о порядке разведения сил в районе Станицы Луганской

опубликовано alex1943 в Втр, 27/09/2016 - 11:38 Новость: тема тэги гео
deynego_
Луганский информационный центр сообщил, что полпред Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего посетил один из участков в районе Станицы Луганской, где запланировано разведения сил. Во время этого посещения он заявил журналистам, что отвод сил и средств ДНР и ЛНР планируют производить синхронно и симметрично с Киевом.

"Рамочное решение предполагает абсолютно симметричные действия, в буквальном смысле шаги по разведению подразделений, выводу подразделений с участков разведения. Они будут предприниматься одновременно обеими сторонами: украинской стороной и нашей стороной вплоть до пошаговой синхронизации каждого отведенного подразделения, каждого отведенного бойца ", — заявил Дейнего.

Дейнего подчеркнул, что на этом этапе не предполагается никаких односторонних шагов со стороны ДНР и ЛНР. В ЛНР надеются, что все будет выполнено в сроки и первый этап процесса разведения сил и средств начнется в соответствии с календарным графиком, утвержденном на минских переговорах, добавил Дейнего.

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Kyda mojno yBectu cBoe oryjie

опубликовано visitor (не проверено) в Втр, 27/09/2016 - 12:17

Kyda mojno yBectu cBoe oryjie Co CBoei teppitopii I ymydritcia ne poteriat cBou teppioppiu?????

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