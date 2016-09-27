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Главная Пресс-брифинг первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга в Луганске опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/09/2016 - 12:21

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: На состоявшемся сегодня в Луганске пресс-брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что в настоящее время большинство нарушений "режима тишины" на Донбассе наблюдается в районах Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта.

Он в очередной раз напомнил, что стороны конфликта на Донбассе должны предоставить беспрепятственный доступ представителям СММ ко всем местам. "Специальная мониторинговая миссия также регистрирует нарушения режима прекращения огня вдоль линии разграничения по этот день. Большинство этих нарушений сосредотачиваются в районах Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта", – заявил он.

Также, по его словам, наблюдается нарушение "режима тишины" в местности на север от Горловки.

Вместе с тем Хуг подчеркнул, что в последние дни ситуация в районах Луганской области вдоль линии столкновения была достаточно спокойной.

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода от занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее