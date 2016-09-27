Лишение лицензий телеканала "112. Украина" – давление на свободу слова, или предмет политических баталий?

Едва стали утихать политические страсти вокруг телеканала «Интер», как ещё один украинский телеканал "112. Украина" заявил о постоянном давлении со стороны властей и политических манипуляциях вокруг вопроса его продажи.

"Телеканал "112. Украина" не перестает испытывать давление со стороны власти, сегодня лишение телеканала лицензий на вещание уже рассматривается судом. Кроме того, телеканал "112. Украина" вынужден постоянно отбиваться от попыток манипулирования вопросом его приобретения одним или другим одиозным бизнесменом. В итоге вопрос давления на телеканал уже не рассматривается как вопрос давления на свободу слова, а становится лишь предметом политических баталий", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте телеканала во вторник.

Ранее украинские СМИ распространили заявление депутата Верховной рады Александра Онищенко, что президент страны Петр Порошенко якобы пытался через него купить телеканал "112".

В заявлении телеканала также отмечается, что телеканал с опаской относится к новому витку скандала вокруг его купли-продажи.

Досье: Телеканал "112. Украина" – информационный канал, начавший вещание в ноябре 2013 года. Достоверно не известен реальный собственник телеканала. По одной из версий украинских СМИ, 100% акций телеканала "112" принадлежит его владельцу и генеральному директору Андрею Подщипкову. По другой версии — ему принадлежит только 0,01% акций телеканала, а оставшиеся акции находятся у жены бизнесмена Виктора Зубрицкого Ольги. Более того, ряд СМИ называют собственником телеканала бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.