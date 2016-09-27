Литву заставляют забыть подвиги советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне

Мэр литовского города Шяуляй Артурас Висоцкас заявил о реконструкции центральной площади города, а также о том, что на ней не может быть места памятнику советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Мэр заявил, что памятник погибшим освободителям совершенно не вписывается в новую архитектурную концепцию, и поэтому будет снесён. По словам Висоцкаса, «вместо обелиска правительство намерено сделать красивое и привлекательное место, куда люди смогут прийти, посидеть, полюбоваться Кафедральным собором". Мэр города рассказал, что беседовал с главой Департамента охраны культурного наследия и с местным инспектором, и они заверили его, что памятник не считается культурным наследием, и что реализация плана возможна.

Ранее, литовский Шяуляй посетил посол России в Литве Александр Удальцов. Он совместно с ветеранами возложил цветы к монументу. Удальцов высказал Артурасу Висоцкасу несогласие с планируемым сносом памятника и призвал местные власти к поиску альтернативных решений. На этот счет мэр Шяуляя странно ответил Удальцову, что «там похоронены не только советские воины, но и другие люди, поэтому нечестно оккупировать все это место, утверждая, что там похоронены только солдаты советской армии».

Напомним, в 2015 году мэрия литовского курортного города Паланга снесла памятник погибшим советским венным, установленный в сквере в центре города. А с Зеленого моста в Вильнюсе под обманным предлогом отправки на реставрацию были сняты советские скульптуры "Сельское хозяйство" и "Учащаяся молодежь". Интересно, почему правительство Литвы так отчаянно пытается стереть из памяти людей подвиги народа, спасшего весь мир от тотального уничтожения.