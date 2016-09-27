Брифинг министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР

Жители ЛНР, участвовавшие в проведении Всемирной акции "Очистим планету от мусора", привели в порядок более 720 га территорий парков, аллей и скверов. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев. Он отметил, что акция "Очистим планету от мусора" проходила в ЛНР с 19 по 25 сентября.

"Участие в 8 770 мероприятиях приняли 94 585 человек", – сообщил Дегтярев.

"По оперативным данным сегодняшнего дня, за неделю проведения акции площадь благоустроенных территорий парков, аллей, скверов составила 721,8 га", – рассказал министр.

Он также добавил, что в ходе акции было ликвидировано 398 стихийных мусорных свалок.

"Протяженность очищенных от мусора берегов и русел рек составила 79,5 км", – уточнил Дегтярев.

Он также подчеркнул, что окончательные итоги акции будут подведены завтра, 28 сентября. Вся информация будет опубликована на сайте Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

"Очистим планету от мусора" - всемирная акции, которая впервые прошла в 1993 году в Австралии. На сегодняшний день в акции ежегодно участвуют миллионы добровольцев из более 100 стран мира. С 2004 года акция проводится в Российской Федерации и Республике Беларусь. В Луганской Народной Республике акция "Очистим планету от мусора" впервые прошла в 2015 году. Целью акции является привлечение внимания жителей планеты к проблемам загрязнения окружающей среды и формирование гражданской ответственности за действия человека на Земле.