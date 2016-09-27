Брифинг представителя МГБ ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР Сергей Чимбур сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре передал представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ официальное обращение с просьбой помочь вернуть жену и детей, которых насильно удерживают спецслужбы Украины.

Руководитель центра по связям с общественностью Министерства государственной безопасности ЛНР Евгения Любенко отметила, что ведомством был зафиксирован "очередной факт преступления, совершенного спецслужбами Украины, которые продолжают использовать в своей работе жестокие, циничные и нечеловеческие методы".

"Об этом свидетельствуют показания военнослужащего Луганской Народной Республики Сергея Юрьевича Чимбур, в отношении семьи которого сотрудниками СБУ были применены противоправные действия, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье", - отметила она.

"Оказывая психологическое давление на супругу и четверых несовершеннолетних детей, проживающих на подконтрольной украинским силовикам территории, путем шантажа военнослужащего ЛНР пытались принудить сдаться правоохранительным органам Украины. Отказавшись совершить преступление, предусмотренное статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР "Госизмена", семья Чимбур оказалась в заложниках у СБУ", - сообщила Любенко.

Чимбур уточнил, что в сентябре этого года к его жене, Юлии Чимбур, которая находилась в Станице Луганской, "пришли в камуфлированной форме четыре человека – представители СБУ, вооруженные автоматами".

"Угрожали ей физической расправой, если я не приеду на территорию Украины, что ее убьют, а мои четверо детей будут переданы под опеку других людей, то есть будут усыновлены. После чего четверых несовершеннолетних детей у нее забрали до суда", - рассказал Чимбур.

"По обвинению в пособничестве террористам спецслужбами Украины был инициирован судебный процесс, в результате которого супруги Чимбур были лишены родительских прав, а четверо несовершеннолетних детей были предоставлены в Беловодский детский приют", - добавила Любенко.

"Я обращаюсь официально с просьбой в миссию ОБСЕ. Моей жене угрожают, шантажируют, мою семью терроризируют, обвиняют ее в пособничестве так называемым "террористам", "сепаратистам". Я официально хочу, чтобы безопасность моей семьи (была обеспечена – примечание ЛИЦ). Хочу, чтобы мои дети и семья переехали в Луганск", - заявил Чимбур.

При этом Чимбур подчеркнул, что его случай не единичный, и члены семей военнослужащих Республики, проживающие на подконтрольной ВСУ территории, подвергаются нападкам со стороны спецслужб Украины.