Россия признает независимые республики

Прогнозирует глава Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В эфире Ukrlife.tv он высказал мнение, что если Украина и дальше будет упорствовать в своих попытках сорвать Минские договоренности, Россия начнет признание провозглашенных республик.

«Такого как с Крымом, скорее всего, не будет. Ясно, что начнется какой-то переходный период для Донбасса. Он уже начался – там функционирует российская валюта, экономические связи сориентированы больше на Москву, продаются российские товары и пр. Вероятно, переходный период будет заключаться в том, что Россия признает ДНР и ЛНР, как Южную Осетию или Абхазию», – сказал он.

Такого же мнения придерживается и российский политолог Алексей Чеснаков. Реализацию этого события он ожидает уже в середине 2017 года.

“Чем дольше будет длиться процесс урегулирования по тем лекалам, которые существуют, тем меньше вероятности того, что Донбасс может жить с Украиной в одном государстве. Они просто расходятся. Если вы посмотрите на политическую жизнь в самой Украине и на территории Донбасса, вы увидите процессы, которые дальше и дальше разводят их от возможности объединения. И чем дальше, дольше ОБСЕ и другие европейские структуры будут заниматься просиживанием штанов и уговариванием украинской стороны, что ей нужно что-то делать, тем меньше вероятности того, что Донбасс вернется на Украину. Я считаю, что такой точкой отсечения станет середина следующего года. Тогда может стать окончательно понятно, что процессы зашли в тупик”, – не исключил Чеснаков.