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Главная Разгул преступности в Украине набирает обороты опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/09/2016 - 14:21 Новость: тема тэги гео Трагические события в Днепре (бывший Днепропетровск) ― убийство полицейских патрульной службы злоумышленником, который, по утверждению советника главы украинского МВД Антона Геращенко, является бывшим бойцом роты спецназначения МВД «Торнадо», — серьезный повод для представителей власти задуматься не только о качестве проведенной «реформы» в правоохранительной системе, но и о причинах катастрофического ухудшения криминогенной ситуации в стране. В постевромайданной Украине преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия, грабежи и убийства, нападения на дома и офисы, взрывы и поджоги, экстремистские выходки радикалов и псевдопатриотов стали едва ли не обыденным явлением. Парадокс: путь Украины в демократическую и благополучную Европу сопровождается разгулом криминала и всплеском проявлений радикализма и экстремизма. При этом власть либо бездействует, либо откровенно попустительствует так называемым патриотам.

На прошлой неделе деятельность Национальной полиции, которую возглавляет одна из последних «легионеров» еврореформаторской команды — Хатия Деканоидзе, стала предметом рассмотрения на заседании Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Выступая на заседании, Деканоидзе была вынуждена признать: криминогенная ситуация в стране ухудшается. «Да, есть рост преступности на 23%», — констатировала она. О «небывалом росте уровня преступности в государстве по сравнению с 2014–2015 годами» говорил, опираясь на данные Генпрокуратуры, и заместитель председателя профильного комитета парламента Николай Паламарчук. Правда, по его словам, количество преступлений за восемь месяцев этого года возросло на 26,9%, а тяжких преступлений за два года стало на 46% больше.

Впрочем, дело ведь не в цифрах. Важно другое: какие причины привели к росту преступности. Деканоидзе говорит о двух проблемах: с одной стороны, «наш народ беднеет», с другой ― «у нас нет денег, нет бюджета, чтобы одеть и обуть полицейских». Ее слова ― это, по сути, приговор для евроинтеграционной команды, они в очередной раз лишь подтверждают ошибочную (преступную) направленность проводимых «реформ».

Однако Деканоидзе ни словом не обмолвилась о главной причине ухудшения криминогенной ситуации в стране — попустительстве и бездействии власти. Именно поэтому даже самые резонансные преступления, совершенные национал-экстремистами и радикалами, так и не раскрыты. Вспомните события 2 мая 2014 года в Одессе (несмотря на многочисленные призывы международных институций, виновные в поджоге Дома профсоюзов и гибели людей не наказаны и по сей день). Вспомните криминальные разборки в Мукачево, кровавую трагедию под ВР, поджоги офисов и учреждений, бесчинства радикалов и националистов, называющих себя патриотами, избиения и запугивания представителей общественности, выражающих позицию, которая идет вразрез с позицией «партии войны». Список этот можно продолжать и продолжать. И пополняется он с каждым днем. Потому что власть так и не дала надлежащую оценку действиям радикалов, потому что виновные уходят от наказания, а агрессия и радикализм только набирают обороты.

И нет ничего удивительного в том, что при таком отношении власти к вопросам социальной безопасности, защите прав граждан и соблюдению фундаментальных, базовых ценностей правового демократического государства уже почти 70% украинцев убеждены: Украина движется в неправильном направлении. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее