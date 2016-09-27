Сводка Министерства обороны ДНР 27 Сентября 2016 года

Украинские силовики за минувшие сутки 46 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «За прошедшие сутки украинские силовики сократили количество обстрелов территории Республики втрое — до 46 раз», — сказал Басурин.
По его данным, под огнем силовиков оказались поселки Зайцево под Горловкой, Александровка и Трудовские на западе столицы, Новоласпа Тельмановского района, территория Докучаевска, окраины Ясиноватой и КПП «Майорск» вблизи Зайцево.
«Из запрещенных вооружений противником было выпущено 19 мин калибрами 82 и 120 мм. Кроме того, огонь открывался из гранатометов и стрелкового оружия», — добавил представитель командования.