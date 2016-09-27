Александровку обстреливают с юга и запада
опубликовано alex1943 в Втр, 27/09/2016 - 14:51 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Александровку обстреливают с юга и запада
опубликовано alex1943 в Втр, 27/09/2016 - 14:51 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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