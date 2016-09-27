Александровку обстреливают с юга и запада

С возобновлением украинскими военными обстрелов поселка Трудовские и всего Петровского района Донецка, село Александровка Марьинского района ДНР снова оказалось под перекрестным огнем.

- Еще 25 сентября, после 19 часов, по нам стали постреливать наши давно знакомые «соседи» с юга, оттуда, где находятся самые близкие к селу позиции ВСУ, - рассказал житель Александровки, пенсионер. - Потом, уже ночью, слышим - бьют из минометов с запада, со стороны Маринки. Мины «ложились» где-то в посадках. Посмотрел, стрелки показывают 2 часа ночи. Да, думаю, вернулось обычное «расписание» обстрелов.

Вчера, 26 сентября, «концерт» нам включили в 21 час. И снова, то с одной стороны, то с другой. И с юга, со своих позиций стреляли, и с запада, от Марьинки.

Прошедшей ночью, также, сначала были прилеты мин 82-го калибра, а ближе к утру, было, наверное, уже 2 часа 40 минут, снова «приземлилась» 120-миллиметровая мина.

И по Петровскому району стреляют. Если с юга, то поверх наших крыш, а если с запада, со стороны Марьинки, но и к нам залетает.

Гранатомет, где-то рядом с нами, сегодня ночью также «работал». Можно сказать, что по вечерам и ночам, под нашей Александровкой опять все, то же, что было до «перемирия».