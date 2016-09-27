ВСУ пытались сбить беспилотник ОБСЕ, чтобы скрыть концентрацию бронетехники

Мониторинговая миссия ОБСЕ, отслеживающая ситуацию на Донбассе, сообщила, что 24 сентября в окрестностях города Святогорск, неподалеку от села Богородичное, с земли был обстрелян ее беспилотный летательный аппарат. Беспилотник запустили в воздух с лесной просеки. БПЛА должен был обследовать окружающую местность, так как в распоряжение миссии ОБСЕ поступили сведения, что в лесах вокруг села Богородичное собрана боевая техника ВСУ.

Беспилотник предполагалось запускать в воздух несколько раз. Но вскоре после четвертого запуска группа наблюдателей ОБСЕ услышала звук, похожий на запуск сигнальной ракеты. Сразу после этого из леса раздались пять залпов из стрелкового оружия. Все это произошло в течение какой-то минуты.

Услышав стрельбу, наблюдатели ОБСЕ немедленно вернули своего «разведчика» назад и посадили его на землю.

После происшествия с беспилотником прошли уже трое суток, но наблюдатели ОБСЕ так и не получили от командования ВСУ никаких объяснений, кто обстрелял БПЛА международной миссии с территории, подконтрольной украинским войскам.