«АТОшник — это не профессия»: в Николаеве депутаты отказываются выделять деньги для создания бизнес-инкубатора для военных преступников

Украинские террористы, которые занимались обстрелами мирных городов Донбасса, мародерствами и грабежами требуют для себя особых преференций за счет народных денег украинцев.

В частности, во время заседания Николаевского областного совета возник конфликт между боевиками «АТО» и депутатами из-за вопроса о выделении средств на создание бизнес-инкубатора в рамках проекта «Второе дыхание».

«Депутаты областного совета во второй раз провалили выделение 200 000 гривен для создания бизнес-инкубатора для участников так называемой „АТО“. На внеочередной сессии этот вопрос уже ставился на голосование. Но многие депутаты негативно настроены против участников „АТО“ и говорят, что „АТОшник — это не профессия“. Они провалили голосование», — заявил председатель Николаевского филиала ОО «Украинская ассоциация участников АТО» Илья Шполянский, который присутствовал на заседании.

Рассмотрение этого вопроса во вторник едва не привело к драке в сессионном зале между депутатами и боевиками «АТО», которые пришли на заседание после того, как в прошлую пятницу этот вопрос не был проголосован. Они требовали от избранников уважительно относиться к ним и заняться конструктивной деятельностью. Завязалась ссора, которая едва не переросла в драку.