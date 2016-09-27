Польские пограничники оскорбляют украинцев за бандеровские флаги на авто, — боевик «​​АТО»

Депутатов Львовского облсовета призвали подготовить иск в европейский суд на действия польских пограничников за оскорбление достоинства украинцев, пересекающих границу с бандеровскими красно-черными флагами в авто.

Об этом на сессии облсовета 27 сентября заявил боевик так называемой «АТО» Тарас Личико.

Как сообщил каратель, в сентябре он был стал участником прецедентов с польскими пограничниками из-за того, что на лобовом стекле его автомобиля был размещен красно-черный флаг. Последний случай был 8 сентября.

По словам военного преступника Личко пограничники государства-соседа угрожали ему штрафом в 1 тыс. злотых, что составляет около 7 тыс. грн.

«Мне зачитали статью закона о том, что пропаганда, агитация фашизма, нацизма в их государстве преследуется уголовным кодексом. Предложили выбросить флаг на помойку «, — сообщил украинский нацист.