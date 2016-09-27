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Русофобия на марше: в Киеве надругались ещё над одной мемориальной доской

опубликовано alex1943 в Втр, 27/09/2016 - 16:53 Новость: тема тэги гео
memodoska
На сайте ныне опального телеканала «112. Украина» появилась запись об очередном действе вандалов-националистов. В Киеве на ул. Крещатик неизвестные испортили памятную мемориальную доску, установленную в честь историка, журналиста, гвардии генерал-майора Александра Кроника. Об этом каналу сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Киева.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции обнаружила надпись белого цвета, нанесенную краской. Других признаков повреждения не было.

Сведения об указанном происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событиях Печерского управления полиции.

По собранным материалам проводится проверка и решается вопрос о правовой квалификации указанного события.

Для сравнения отметим, что по факту повреждения пяти мемориальных досок участникам так называемой «АТО» в Полтаве уже открыты уголовные производства, а по повреждению мемориальной доски Кронику никак не определятся с правовой квалификацией, ведь «других признаков повреждения не было»…

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