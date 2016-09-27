На Закарпатье крестьяне протестовали с требованием отремонтировать дорогу

В селе Сасово Виноградовского района несколько десятков человек вышли на акцию протеста. Они требовали отремонтировать в селе главную дорогу.

На акцию отреагировал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. В сообщении на его официальном сайте говорится, что акции протеста с требованиями немедленно отремонтировать дорогу не могут считаться основанием для переброски автодорожной техники в тот или иной населенный пункт Закарпатья.

«Сейчас служба автомобильных дорог проводит ремонт дороги „Виноградово-Теково-Неветленфолу“ общей протяженностью 21,7 км, — отмечает Москаль. — Ремонт включает в себя и 3-километровый отрезок через Сасово. Дорожники уже начали ямочный ремонт в начале села, однако для его продолжения необходимо сделать водоотвод, без которого все работы можно считать выбрасыванием денег на ветер. Водоотведения производится силами сельского совета, поэтому перед блокировкой и выдвижением требований сельсовет должен сделать свой объем работ, после чего дорожники смогут продолжить ямочный ремонт в пределах Сасова».

Если же люди хотят капитальный ремонт дороги, добавляет Москаль, то сельсовет должен подготовить соответствующую проектно-сметную документацию, на основании которой можно искать источники финансирования (например, через Государственный фонд регионального развития).