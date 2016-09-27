Президент Украины не верит в преданность украинской армии и ветирует закон о контрактниках

В июле Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Этим законом Рада разрешила военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые проходят службу на контрактной основе во время действия в стране особого периода, при окончании срока действия контракта уволиться из армии, перезаключить или же досрочно расторгнуть его.

Военнослужащие, которые подписали контракты в период проведения антитеррористической операции, согласно принятому закону, могли до завершения особого периода расторгнуть или подписать контракты заново.

Принятие поправок к Закону Украины "О воинской повинности и военной службе" могло повредить обороноспособности государства, поэтому Президент применил право вето относительно них. Об этом во вторник заявил на брифинге временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала – заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай, сообщается на странице Генштаба в Facebook.

"В Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины всесторонне изучили прогнозируемые последствия, к которым приведет принятие изменений в этот закон, которые были внесены во время рассмотрения в Верховной Раде Украины. Изменения, которые были внесены в текст закона, создали условия, при которых возможны негативные последствия для обороноспособности государства. Мы не можем сегодня обнажить боевые подразделения, ведь прогнозируемое увольнение значительного количества военнослужащих вместе с увольнением 6-й очереди мобилизованных может значительно снизить боевые возможности воинских частей", - представитель Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай.

По словам Талалая, "с целью недопущения резкого снижения уровня боевой готовности, согласно Конституции Украины, Президент Украины применил право вето".

Боятся, видно, президент и Генштаб ВСУ, что украинская армия, так расхваленная Порошенко, разбежится при первой возможности.