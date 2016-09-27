Лицемерие украинской власти – Ирина Геращенко о трагедии Бабьего Яра

Во время парламентских слушаний на тему: "75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность", первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что важно установить имя и фамилию каждого погибшего в Бабьем Яру. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"На протяжении 1941-43 гг. в Бабьем Яру за период нацистской оккупации Киева по разным оценкам была уничтожена страшная цифра от 70 (тысяч - авт.) до 200 тысяч человек. Очевидно, что наша с вами задача - установить имя и фамилию каждого человека, погибшего в Бабьем Яру", - сказала Геращенко, обращаясь к участникам слушаний.

Само выражение «уничтожена страшная цифра» коробит ум и звучит надругательством над трагедией. К сожалению, не прозвучал призыв узнать имя и фамилию каждого палача, участвующего в массовом уничтожении мирных жителей Киева. О том, что расстрелы в Бабьем Яру осуществлялись в основном националистами из ОУН-УПА, нынешняя украинская власть предпочитает не упоминать. Тем более, что "уничтожена цифра", люди упомянуты во вторую очередь.