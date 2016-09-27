Главная

Лицемерие украинской власти – Ирина Геращенко о трагедии Бабьего Яра

опубликовано alex1943 в Втр, 27/09/2016 - 18:08 Новость: тема тэги гео
geraschenk
Во время парламентских слушаний на тему: "75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность", первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что важно установить имя и фамилию каждого погибшего в Бабьем Яру. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"На протяжении 1941-43 гг. в Бабьем Яру за период нацистской оккупации Киева по разным оценкам была уничтожена страшная цифра от 70 (тысяч - авт.) до 200 тысяч человек. Очевидно, что наша с вами задача - установить имя и фамилию каждого человека, погибшего в Бабьем Яру", - сказала Геращенко, обращаясь к участникам слушаний.

Само выражение «уничтожена страшная цифра» коробит ум и звучит надругательством над трагедией. К сожалению, не прозвучал призыв узнать имя и фамилию каждого палача, участвующего в массовом уничтожении мирных жителей Киева. О том, что расстрелы в Бабьем Яру осуществлялись в основном националистами из ОУН-УПА, нынешняя украинская власть предпочитает не упоминать. Тем более, что "уничтожена цифра", люди упомянуты во вторую очередь.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет