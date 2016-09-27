В Мариуполе хотят снести здание горисполкома и разбить парк…за счет европейцев

Спустя более чем два года в Мариуполе задумались, что же делать с обгоревшим зданием горисполкома. Напомним, что в мае 2014 года нацисты во главе с запрещенным в России «Правым сектором» сожгли не только здание, где размещалась городская власть, но и управление городской милиции.

Причем сама украинская власть до сих пор не озаботилась этой проблемой. Обращение на сайте петиций появилось от самих жителей города, которые требуют и вовсе снести здание, а на его месте создать европейский парк с цветными фонтанами, инсталляциями, скульптурами и множеством зеленых насаждений. Петицию уже подписали 80 человек. Если наберутся 250 подписей, ее будут рассматривать городские власти.

«Вместо горсовета нужно сделать шикарный парк с цветным фонтаном в виде нового логотипа города, пусть металлурги сделают интересные стальные скульптуры, сколько в мире таких примеров!», — говорится в петиции.

Конечно, горожане понимают, что у Мариуполя на такую грандиозную реконструкцию денег нет, поэтому считают, что реализовать их идею должны сталевары и…европейские партнеры. Например, «каждая страна может подарить по скульптуре, поскольку Мариуполь — это восточное окно в Европу», уверены они.

К сожалению, ущербная украинская привычка клянчить все, что можно, у европейских стран, затронула и молодежь Мариуполя, поскольку именно ее представители выступили в подобным предложением. Люди среднего возраста и постарше считают, что здание нужно восстановить или, в крайнем случае, построить на его месте супермаркет с социальными ценами, чтобы можно было покупать продукты. В дорогих магазинах они им уже не по карману.