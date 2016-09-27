Полиция изъяла камуфлированный автомобиль с номерами «ДУК ПС» из-за отсутствия регистрации.

27 сентября, в 10:30, возле остановки общественного транспорта на улице Ковельской работники Луцкой патрульной полиции заметили камуфлированный автомобиль. Внимание патрульных привлекли пластиковые номерные знаки с аббревиатурами ДУК (Добровольческий украинский корпус) и ПС (Правый сектор).

Во время проверки выяснилось, что никаких документов на автомобиль нет. Водитель машины предъявил лишь свое водительское удостоверение.

По его словам, автомобиль не зарегистрирован потому что доставленный на территорию Украины из-за границы без регистрации якобы для нужд «АТО».

На самом деле машина украинского нациста не имеет (и не имела) никакого отношения к так называемой «АТО». На машине ездят члены террористической группировки «Правый сектор».

Учитывая отсутствие документов, которые показали бы происхождение автомобиля, на место прибыла следственная оперативная группа полиции. Полицейские приняли решение изъять автомобиль.

Согласно сообщению, волынские нацисты впоследствии прибыли в отделение Луцкой патрульной полиции, чтобы выяснить основания изъятия машины.

Однако следователи горотдела проводят проверку, поскольку имеют основания утверждать, что транспортное средство, которое не состоит на учете в одной из воинских частей, незаконно ввезено на территорию Украины.