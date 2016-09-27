Провокации ВСУ продолжаются, обстреляны село Спартак и окрестности Ясиноватой

Украинская сторона продолжает наглеть, нарушая минские договоренности и устраивая провокации на линии разграничения.

27 сентября из минометов они обстреляли село Спартак к северу от Донецка. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«В 15:10 украинская сторона начала обстрел Спартака из минометов калибрами 82 и 120 мм. Огонь также велся из крупнокалиберного пулемета», — говорится в сообщении. Информации о жертвах обстрела пока не поступало.

Двумя часами раньше украинские подразделения обстреляли из танка окрестности промышленной зоны вблизи Ясиноватой.