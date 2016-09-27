Главная

Провокации ВСУ продолжаются, обстреляны село Спартак и окрестности Ясиноватой

опубликовано vinodelov в Втр, 27/09/2016 - 19:33 Новость: тема тэги гео
Спартак

Украинская сторона продолжает наглеть, нарушая минские договоренности и устраивая провокации на линии разграничения.

27 сентября из минометов они обстреляли село Спартак к северу от Донецка. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«В 15:10 украинская сторона начала обстрел Спартака из минометов калибрами 82 и 120 мм. Огонь также велся из крупнокалиберного пулемета», — говорится в сообщении. Информации о жертвах обстрела пока не поступало.

Двумя часами раньше украинские подразделения обстреляли из танка окрестности промышленной зоны вблизи Ясиноватой.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!