Как на Волыни производители сахарной свеклы зарабатывают на схемах

Грузовики c сахарной свеклой разрушают недавно отремонтированную автомагистраль, а расчет за избыточную массу сырья на сахарных заводах, вероятно, происходит наличными, — считают в облгосадминистрации. Об этом шла речь во время оперативного совещания у председателя Волынской облгосадминистрации.

Директор департамента агропромышленного развития ОГА Юрий Горбенко сообщил, что по состоянию на 25 сентября сельхозпредприятия собрали сахарную свеклу на площади 2,5 тысячи гектаров при средней урожайности более 400 центнеров с гектара, а в отдельных хозяйствах урожайность достигала более 800 центнеров. Сахаристость составляет 18–19% и более. Активно включились в сезон сахароварения Гнидавский сахарный завод и Иваничевский сахарный завод «Европа сахар». Уже выработали 16000 тонн сахара, оптово-отпускная цена составляет в пределах 13 гривен за килограмм. Приемка сахарной свеклы от населения начнется с 3 октября Гнидавский сахарным заводом, а с 10 октября начнут работать свеклопункты завода «Европа сахар».

В свою очередь, председатель ОГА Владимир Гунчик обратился к руководителям сельскохозяйственных предприятий, которые начинают сдавать сахарную свеклу на приемные пункты. По его словам, проехав нововыстроенной дорогой Луцк-Львов, можно увидеть, как «уничтожают то, что недавно построили». Так, как отметил Гунчик, он видел отдельные выезды грузовиков прямо с поля на дорогу, которые тянули за собой сотни килограммов волынских почв и развозили их по трассе. А это, мол, рано или поздно приведет к ее повреждению. Кроме того, такое отношение — это бесхозяйственность и неуважение к работе дорожных служб и тех, кто вкладывал средства общины в восстановление важной магистрали.

Другим важным вопросом является перегрузка автомобилей и перевозки сахарной свеклы с места сбора до сахарных заводов.

Юрий Горбенко сообщил, что общался с водителями, которых нанимает Гнидавский сахарный завод, и они четко знают, что за больший объем свеклы в пункте приема не платят. Таким образом, процесс перегрузки урегулирован самим подходом к оплате и перегружать фуры невыгодно перевозчику.

На это председатель ОГА просил показать хотя бы один случай, когда на завод прибыл груз массой свыше 24 тонн на ось и ссыпанная из грузовика свекла лежит на земле. Он не верит в то, что, если на пункт сбора привезли больше установленного объема свеклы, их ссыпают на обочину. Скорее всего, по его словам, в документах указывают 24 тонн, а фактически «идет кэш или другие системы расчетов». Так, никто еще не жаловался, что свеклу не принимают на сахарный завод и вблизи них лежат кучи бесхозной свеклы.