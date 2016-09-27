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Главная ВСУ потеряли на фронтах Донбасса все минометы советского производства опубликовано vinodelov в Втр, 27/09/2016 - 20:06 Новость: тема тэги гео Об этом рассказал генерал-майор, начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.

Отныне Киев вынужден снабжать украинских вояк новыми орудиями собственной оборонной промышленности. «В ходе боевых действий практически весь арсенал минометов советского производства был потерян. Военные части, которые вышли на полигоны, имеют минометы, которые исчерпали свой ресурс. Но сегодня войска получили около 200 минометов, произведенных на заводе „Маяк“. Ожидается и дальнейшая их поставка. Но по объективным причинам мы не будем озвучивать абсолютные показатели. Они поступают в ВСУ и уже используются на передовой» — заявил украинский генерал. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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