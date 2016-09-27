Встречая президента Израиля, в Киеве палили из пушек и вызвали панику жителей

27 сентября примерно в 15:20 жителей украинской столицы перепугали звуки, похожие на выстрелы крупнокалиберных орудий.

Особенно хорошо они были слышны на улице Грушевского и в Музейном переулке рядом с правительственным кварталом. Люди также слышали взрывы на улице Владимирской. Многие в панике поспешили в укрытие.

Жительница Музейного переулка написала в соцсети: «У нас дрожат окна, все трясется. Похоже на выстрелы пушек, действительно страшно».

Пользователи соцсетей насчитали девять залпов, взрывы были слышны и на правом, и на левом берегу Днепра.

Как оказалось, праздничным салютом из пушек встречали президентскую делегацию Израиля. Во всяком случае, такое объяснение дали местным журналистам в администрации президента.

Напомним, что к годовщине трагедии Бабьего Яра в Украину прибыл президент Израиля Реувен Ривлин.

Зачем нужно было палить из пушек, переполошив весь город? — возмущаются киевляне. Да и какой праздничный салют может быть в годовщину страшной трагедии, в которой замараны сами украинцы, служившие у немцев полицаями и убивавшие евреев. Украина снова опозорилась.