Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Военнослужащие ВСУ в зоне так называемой "АТО" все чаще употребляют спиртные напитки, ради приобретения которых бойцы изымают деньги у предпринимателей, перевозящих грузы. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"В связи с возросшим недовольством военнослужащих вооруженных сил Украины, связанных с несвоевременным увольнением, количество нарушений правопорядка и воинской дисциплины существенно возросло", - отметил он.

"Примером этому служат участившиеся случаи употребления спиртных напитков среди военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в населенном пункте Станица Луганская", - рассказал Марочко.

"В населенном пункте Попасная отмечаются случаи продажи личным составом 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины вещевого имущества, горюче-смазочных материалов местным жителям или обмена их на спиртные напитки", - продолжил он.

"Также в населенном пункте Мироновский на блокпосту личный состав 59-й бригады, находящийся в дежурной смене, занимается изъятием денежных средств у предпринимателей, перевозящих грузы. Впоследствии на вырученные деньги военнослужащие вооруженных сил Украины покупают все ту же алкогольную продукцию", - добавил майор.