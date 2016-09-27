Сводка событий Новороссии за 27 сентября 2016 года

Cвыше пятиста жилых домов повреждено в Старомихайловке в пригороде Донецка с начала боевых действий в Донбассе. Этот поселок самый обстреливаемый. Многие жители покинули населенный пункт, а те, которые остались, ютятся в полуразрушенных домах. Обстрелы приводят к разрушениям инфраструктуры и гибели мирных жителей.

Александр Хуг посетил один из участков у Станицы Луганской для оценки ситуации с безопасностью и мониторинга процесса подготовки к отводу сил. Контактная группа 21 сентября подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств. Период перемирия будет следовать за периодом разведения сторон, и это важно не только для разведения сторон, но и для гражданского населения, чтобы они переходили мост безопасно и быстро". Об этом сообщил Хуг журналистам.

Вчера ночью был обстрелян населенный пункт Зайцево. Информация о пострадаваших уточняется. Повреждения получили жилые дома.

Наблюдатели миссии ОБСЕ не будут мониторить ход проведения предварительного общественного голосования для выборов кандидатов в представители местных органов самоуправления в ЛНР и ДНР.

Голосование запланировано на 2 октября. Оно станет подготовкой к проведению местных выборов глав городов и районов в республиках. В мандате миссии ОБСЕ указано, что задача наблюдать за ситуацией по безопасности и способствовать диалогу на местах".

Владислав Дейнего заявил, что ЛНР поднимет вопрос контроля над правопорядком и безопасностью на участках разведения сторон в Донбассе после отвода сил и средств с этих районов. "В районах, где предусмотрено разведение сил и средств, не останется ни одного человека с оружием. Каким образом обеспечивать правопорядок на этих территориях, это вопрос пока еще открытый, требует дополнительного осмысления и согласования позиций сторон".

В Русской православной церкви выступили за "добросовестное и безусловное соблюдение минских соглашений" по Украине всеми сторонами конфликта и скорейший обмен пленными между украинскими силовиками и ополченцами, чтобы прекратить войну и установить мир и добрососедство.