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Допрыгались: станция Киевского метрополитена «Героев Днепра» треснула пополам

опубликовано vinodelov в Втр, 27/09/2016 - 22:03 Новость: тема тэги гео
Трещина в поле в метро

О том, что строить в Киеве огромный торгово-развлекательный центр аккурат над самой неглубокой станцией метро крайне опасно, говорили давно. Киевляне били тревогу, обращались в горисполком и контролирующие организации, активисты блокировали дорогу, но тщетно. И вот случилось ЧП.

Как сообщил на своей странице в Facebook киевлянин, начальник отдела связей с общественностью и СМИ Госслужбы занятости Константин Коваленко, станция просела и раскололась пополам. В любую минуту может случиться трагедия, которая унесет сотни жизней киевлян.

«Станция метро „Героев Днепра“ треснула пополам. Дождались! И вот теперь уже это все перерастает в реальную опасность жизни людей. Если Виталий Кличко не остановит стройку, и она завалится на головы людей, — это будет самая страшная трагедия Европы, которая была допущена из-за взяточничества», — написал Коваленко.

Он отметил, что над станцией ведется «очень сомнительное и опасное строительство». «Неделю назад второй раз обвалился потолок! Огромная 10-метровая трещина разделяет станцию на две части. Пассажиров поубавилось — идут пешком к Минской», — рассказал киевлянин.

По его словам, застройщик ООО «Эликон ЛТД» строит торговый центре почему-то ночное время.

Реакции властей столицы пока нет.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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