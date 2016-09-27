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Главная Хуг посетил участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/09/2016 - 22:19

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетил один из участков планируемого разведения сторон в Донбассе у Станицы Луганской для оценки ситуации с безопасностью и мониторинга процесса подготовки к отводу сил.

"Стороны 21 сентября согласились о разведении сил. И это решение сторон. Период перемирия будет следовать за периодом разведения сторон, и это важно не только для разведения сторон, но и для гражданского населения, чтобы они переходили мост (линию соприкосновения — ред.) безопасно и быстро", — сказал Хуг журналистам. На стороне, подконтрольной ЛНР, он пообщался с полпредом республики на минских переговорах Владиславом Дейнего, а также представителями Народной милиции ЛНР и мирными жителями, пересекающими линию соприкосновения. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали разрушения на КПП ЛНР после ночного гранатометного обстрела со стороны украинских силовиков. Хуг заверил, что эти данные будут отражены в отчете миссии. После этого наблюдатели перешли для мониторинга ситуации по вопросам отвода сил и средств на сторону, подконтрольную властям Украины.

"Они (власти Украины) предоставили информацию, также как и на этой стороне, по этому процессу (разведению сил и средств). То есть мы увидим после семидневного перемирия, будет ли физически разведение сил", — заявил Хуг после возвращения с территории, подконтрольной Киеву. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее