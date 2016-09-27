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Главная Награждение спортсменов из ДНР по итогам поездки на чемпионат мира в г. Калининград опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/09/2016 - 22:26

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: 27 сентября в Макеевке Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин в Музее спортивной славы судомодельного клуба «Нептун» наградил грамотами Народного Совета спорстменов-судомоделистов, которые успешно выступили на прошедшем в Калининграде чемпионате мира в классе копий «С». На первенстве были показаны 11 моделей кораблей (все — уменьшенные копии в действительности существовавших или существующих судов), все они были отмечены медалями, из которых 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых. «Я приятно поражен количеством завоеванных наград — медалей и кубков. Хотелось бы, чтобы больше людей узнали об успехах спортсменов, которые представляют нашу Республику на международной арене. Это наши герои!», — сказал Денис Пушилин. Он осмотрел постоянные выставки станции юных натуралистов и юных техников и пообещал оказывать всяческое содействие судомоделистам Макеевки. Как рассказал министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин, с самых первых дней работы этого центра судомоделизма ставилась задача — выйти на международный уровень. «Рад, что мы не ошиблись. Эта задача реализовалась. И дальше руководство Республики будет поддерживать вас», — сказал он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее