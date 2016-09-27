Оккупанты Донбасса из террористического бандформирования «Азов» отрабатывали танковые стрельбы с закрытых позиций

Сегодня, 27 сентября, танкисты карательного батальона «Азов» с самого утра выдвинулись с базового лагеря на рубежи ведения огня. Боевики танковой роты отрабатывали ведение огня с закрытых огневых позиций. Экипажи танков осуществляли выстрелы по целям, которых не видят, при этом использовали специальные планшеты.

По словам командира танковой роты террористического бандформирования по кличке Шплинт, азовцы справились с поставленной задачей: «Учитывая то, что для многих экипажей это были первые стрельбы, я считаю, что они справились более или менее удовлетворительно. Задача — научиться командирам танков и командирам взводов проводить расчеты для стрельбы с закрытых позиций. Они все выполнили нормально, и это придает уверенности, что в дальнейшем подразделения роты смогут выполнять эти задачи самостоятельно. У нас каждый командир взвода способен организовать со своим подразделением огонь с закрытых позиций по запросу подразделений, находящихся на передовой и требующих прикрытия. Мы можем поддержать пехотинцев, поставить заградительный огонь, подавить те или иные цели и тому подобное».