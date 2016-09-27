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Главная Двадцать международных наблюдателей зарегистрировались на праймериз в ДНР опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/09/2016 - 22:29

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 27 сентября, в Донецке прошел очередной брифинг пресс-атташе Временной избирательной комиссии на праймериз Олега Балыкина. Он проинформировал о последних событиях, связанных с проведением предварительного голосования (праймериз). В своем выступлении Олег Балыкин затронул вопросы, связанные с агитационным этапом праймериз. «Лучшей формой агитационной работы являются живые встречи, когда люди непосредственно могут задать свои вопросы участникам праймериз, кандидатам в местные органы власти», — отметил он. Кроме того, пресс-атташе ВрИК подробно остановился на работе средств массовой информации в освещении этапов подготовки и проведения праймериз, аккредитации СМИ, подчеркнул роль международных наблюдателей, рассказал о процессе подготовки участковых избирательных комиссий, их информационном, техническом, кадровом и организационном обеспечении, а также анонсировал проведение специального брифинга, посвященного вопросам безопасности во время проведения праймериз. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее