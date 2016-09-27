Дейнего: разведение сил в Донбассе должно проводиться симметрично

Подгруппа по безопасности должна обсудить принципы обеспечения безопасности на участках разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

"В районах, где предусмотрено разведение сил и средств, не останется ни одного человека с оружием. Каким образом обеспечить правопорядок на этих территориях - это вопрос еще пока открытый и требует дополнительного осмысления и согласования позиций сторон", - пояснил он.

"Я думаю, здесь нужно ждать предложений от ОБСЕ, поскольку я смутно себе представляю каким образом можно обеспечить, во-первых, правопорядок на этой территории, каким образом, не имея здесь контроля со стороны военных, предотвратить выход каких-то ДРГ на эту территорию или просто человека с боеприпасами случайными? Я не вижу для себя такого механизма", - отметил Дейнего.

"Естественно этот вопрос будет обсуждаться в Минске в рабочей группе по вопросам безопасности. Этот вопрос сейчас ключевой для успеха разведения сил и средств. Можно развести силы и средства, но если никто не будет контролировать ситуацию вокруг этой территории, то спонтанно эти силы и средства могут опять оказаться внутри территории, которая должна быть абсолютно свободна от оружия", - пояснил он.