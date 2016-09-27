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Карательная группировка «Азов» провела полевые учения

опубликовано vinodelov в Втр, 27/09/2016 - 22:42 Новость: тема тэги гео
Бандиты «Азова». Карательная группировка «Азов» провела полевые учения

Во вторник, 27 сентября, военным делом на полигоне занимались боевики террористической группировки «Азов» под командованием террориста по кличке Роло.

С самого утра украинские каратели приступили к огневой подготовке. Такие занятия очень важны и стали неотъемлемой частью каждого полигонного обучения: во время боевых стрельб у вояк формируется мастерство во владении оружием, они овладевают навыками ведения прицельного огня и учатся наносить огневые удары по защитникам Донбасса.

После обеда террористы перешли к упражнениям на полосе препятствий — повышали и совершенствовали физическую подготовку, учились преодолевать типичные препятствия, которые могут случиться во время боевых действий.

Завтра бандитов «Азова» ожидает испытание маршем в более чем 20 километров с дополнительными заданиями.

Бандиты «Азова». Карательная группировка «Азов» провела полевые учения
Бандиты «Азова». Карательная группировка «Азов» провела полевые учения
Бандиты «Азова». Карательная группировка «Азов» провела полевые учения

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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