В ответ на опубликованные Госдепом США части документов, касающихся соглашений Москвы и Вашингтона по Сирии, МИД России распространил полные версии текста этих документов. В ведомстве подчеркнули, что американские коллеги обнародовали тексты лишь частично и не согласовали публикацию с российской стороной.

Полные тексты соглашений с США по Сирии, распространённые МИД России

Документ вступил в силу 28 марта 2016 г.

Стандартные условия и процедуры, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии (МГПС), в соответствии с положениями Совместного заявления о прекращении боевых действий в Сирии от 22 февраля 2016 г. указали контактные лица и определили порядок, взаимодействия между Россией и США по содействию соблюдению и контролю за режимом прекращения боевых действий (РПБД) в Сирии.

1. Для осуществления обмена информацией, а также для содействия деэскалации напряженности в отношениях сторон с целью дальнейшего прекращения боевых действий на территории Сирии Россия и Соединенные Штаты Америки создали горячие линии связи для упрощения процесса оперативного обмена информацией.

2. В случае нарушения или возможного нарушения условий РПБД, в том числе возобновления боевых действий одной из сторон, участвующей в РПБД, в отношении другой стороны, также участвующей в РПБД, с применением всех видов оружия (включая стрелковое вооружение, минометы, артиллерию, противотанковые управляемые ракеты, а также удары с воздуха), Российская Федерация и Соединенные Штаты будут руководствоваться положениями Целевой группы Международной группы поддержки Сирии по соблюдению РПБД (ЦГС РПБД МГПС), а также следующими стандартными процедурами по обеспечению РПБД.

3. Уполномоченные органы будут незамедлительно запрашивать всю необходимую дополнительную информацию у стороны или сторон, подозреваемых в нарушении РПБД, чтобы сопредседатели МГПС имели возможность оценить характер и масштабы предполагаемого нарушения, а также степень представляемой этим нарушением потенциальной угрозы соблюдению РПБД. Россия и Соединенные Штаты, соответственно, должны обеспечить максимально возможные полноту и объективность полученной информации по этим предполагаемым инцидентам и намерениям стороны/сторон выполнять условия РПБД.

4. Уполномоченные органы должны, совместно или самостоятельно, определить обстоятельства нарушения РПБД, задокументировать установленные факты и, при необходимости, принять меры по сбору дополнительной информации.

5. Уполномоченные органы будут незамедлительно информировать друг друга о мерах или необходимых действиях, предпринятых с целью предотвращения дальнейших нарушений и исключения эскалации напряженности, и должны принимать все доступные меры не силового характера по восстановлению соблюдения РПБД.

6. В соответствии с Совместным заявлением с целью пропорциональной самообороны сторонами РПБД может быть применена военная сила. Любая сторона, участвующая в РПБД, которая применит военную силу против другой стороны, участвующей в РПБД, должна уведомить Уполномоченные органы, сопредседателей ЦГС РПБД МГПС и/или Спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии об обстоятельствах, связанных с применением военной силы.

7. В случае, если Россия или Соединенные Штаты прибегают к применению военной силы против террористических формирований, исключенных из РПБД, в географических районах, находящихся в непосредственной близости к участвующим в РПБД сторонам, то сторона, прибегающая к применению военной силы, уведомит другую сторону и Спецпосланника Генерального секретаря ООН об обстоятельствах, связанных с применением военной силы, и о предпринимаемых мерах по предотвращению нанесения ударов по сторонам, участвующим в РПБД.

8. В интересах получения соответствующей информации о фактических или потенциальных нарушениях РПБД Уполномоченные органы и сопредседатели ЦГС РПБД МГПС могут запросить информацию у сторон и аппарата Специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии, а также могут запросить информацию у других членов МГПС. Дополнительно, но не обязательно, могут рассматриваться публикации в СМИ, включая социальные сети и другие открытые источники информации, доступные через коммерческие ресурсы.

9. В случае возникновения разногласий между сторонами относительно их причастности к конкретному нарушению приоритетом при их разрешении должно быть взаимодействие между Уполномоченными органами и сопредседателями ЦГС РПБД МГПС. Кроме того, Уполномоченные органы и сопредседатели ЦГС РПБД МГПС могут совместно с представителями аппарата Специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии и другими членами МГПС принимать меры по урегулированию данных разногласий посредством проведения дополнительного расследования и привлечения к нему заинтересованных сторон.

10. В случае, если сопредседатели ЦГС РПБД МГПС по согласованию с ЦГС РПБД определят, что исключение стороны из РПБД и лишение предоставляемой ей защиты обосновано систематическим несоблюдением условий РПБД, они незамедлительно направят рекомендацию сопредседателям МГПС на уровне министров для принятия соответствующих мер в соответствии с Совместным заявлением.

11. Сопредседатели ЦГС РПБД МГПС на регулярной основе будут направлять в МГПС согласованную информацию о соблюдении сторонами РПБД. Данная процедура будет осуществляться через аппарат Специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии, выполняющий функции секретариата.

12.Контроль за соблюдением условий прекращения боевых действий должен осуществляться беспристрастно и открыто при широком освещении в СМИ.

Совместный документ от 15 июля 2016 г.

Подход к практическим российско-американским усилиям в борьбе с ИГИЛ* и «Джабхат ан-Нусрой»* и укреплению режима прекращения боевых действий

Нижеизложенное направлено на содействие политическому урегулированию сирийского конфликта, а также на то, чтобы позволить России и США работать совместно в интересах уничтожения «Джабхат ан-Нусры» (ДАН) и ИГИЛ, включая перекрытие потока боевиков, оружия и финансирования через сирийскую границу, в контексте укрепления режима прекращения боевых действий (РПБД) со всеми сторонами РПБД, соблюдающими его условия.

Размежевание территорий, подконтрольных ИГИЛ, ДАН и силам умеренной оппозиции, остается приоритетной задачей, равно как отделение сил умеренной оппозиции от ДАН.

ДАН и ИГИЛ необходимо лишить безопасного убежища на всей территории Сирии.

Механизмы:

1) Россия и США активизируют свои усилия в целях незамедлительного обеспечения полного соблюдения РПБД в соответствии с совместным российско-американским заявлением от 22 февраля 2016 г. «Условия прекращения боевых действий в Сирии».

2) Россия и США в кратчайшие сроки завершат общую карту особых районов. Эти районы включают территории, где доминирует оппозиция, районы с высокой концентрацией формирований ДАН, а также районы, где доминирует оппозиция с некоторым возможным присутствием ДАН. Технические эксперты из России и США нанесут географические координаты этих особых районов.

3) В контексте укрепленного РПБД, чтобы обеспечить период сниженного насилия в соответствии с устремлениями России и США, Соединенные Штаты и Россия создадут Совместный исполнительный центр (СИЦ), в состав которой войдут эксперты по сирийской тематике и специалисты в области выявления целей. СИЦ должна быть развернута по взаимному согласию.

4) СИЦ должна выполнять нижеуказанные задачи в следующем порядке:

a) обмен разведывательной информацией и определение целей для военных действий против ДАН в особых районах. Такая информация должна включать списки лидеров ДАН, координаты расположения лагерей подготовки боевиков ДАН, складов вооружения, боеприпасов и материальных средств, органов управления, районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также маршруты снабжения и других целей, относящихся к ДАН.

b) определение списка целей для авиационных ударов ВКС России и/или ВВС США, относящихся к деятельности ДАН.

с) после одобрения первоначального списка целей, установление даты, когда ВКС России и/или ВВС США приступят к нанесению ударов по согласованным целям ДАН. Одновременно все военно-воздушные операции Сирии с применением как самолетов, так и вертолетов будут прекращены в указанных районах с соответствующими исключениями для согласованных небоевых задач, таких как медицинская эвакуация, реабилитация пострадавших, гуманитарные поставки и другие согласованные небоевые задачи.

d) сирийские военные могут проводить воздушные операции против ДАН за пределами особых районов.

e) в случае нарушения условий данного документа или РПБД, США или Россия могут приостановить свое участие в СИЦ.

5) Процесс определения целей через СИЦ и нанесения авиаударов по ДАН силами ВКС России и ВВС США будет постоянным и непрерывным. В рамках работы СИЦ должен осуществляться обмен информацией об эффективности нацеливания на ДАН и о развитии обстановки на земле.

6) За исключением непосредственных угроз России или США, когда предварительное согласование цели невозможно, Россия и США могут действовать только против объектов ДАН, которые были заранее согласованы, а также в соответствии с процедурами через существующие военные каналы по предотвращению инцидентов.

7) СИЦ будет также работать для наращивания максимально независимых, но синхронизированных усилий по борьбе против ИГИЛ.

8) Все вышеуказанные усилия будут проводиться в соответствии с Международным гуманитарным правом и полным соблюдением РПБД.

9) СИЦ разработает механизмы для мониторинга за эффективностью и для обеспечения полного выполнения вышеуказанных положений.

10) Модальности деятельности СИЦ и реализация вышеуказанных шагов будут определены в ходе двусторонних переговоров, которые начнутся во вторник-среду на следующей неделе и завершатся в течение 5-7 дней.

11) Вышеозначенные шаги следует рассматривать как шаги к более полному взаимопониманию между США и Россией по трем взаимосвязанным вопросам, направленным на надежное завершение конфликта и уничтожение ДАН и ИГИЛ:

a) сотрудничество по военной линии и линии разведслужб между Россией и США для разгрома ИГИЛ и ДАН;

b) перевод РПБД в долгосрочное прекращение огня на всей территории Сирии;

c) политический переход в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. США и Россия рекомендуют предложение спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии в качестве отправной точки для последующих переговоров инклюзивной группы участников межсирийского диалога и будут поощрять их конструктивную и позитивную работу.

Согласовано в Женеве 9 сентября 2016 г.

Снижение уровня насилия, восстановление доступа и создание СИГ

Российская Федерация и США (далее — Стороны) намерены предпринять совместные усилия по стабилизации ситуации в Сирии, предприняв особые меры в районе г. Алеппо. Главным приоритетом является разграничение территорий, находящихся под контролем ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и умеренной оппозиции, а также разделение групп умеренной оппозиции и «Джабхат ан-Нусры».

Стороны назначат дату и время вступления в силу следующих мер (день «Д»).

1. В день «Д» сроком на 48 часов все участники режима прекращения боевых действий (РПБД) в Сирии восстановят РПБД и начнут полностью соблюдать условия РПБД, как это предусмотрено положениями «Совместного заявления Российской Федерации и США» от 22 февраля 2016 г. В частности:

прекращение нанесения ударов авиации, ракет, минометов

и противотанковых управляемых ракет;

отказ от захвата территории и стремления к захвату территории, занимаемой другими сторонами, участвующими в прекращении огня;

предоставление гуманитарным организациям доступа к районам под оперативным контролем участников РПБД, а также создание условий для того, чтобы немедленная гуманитарная помощь была доставлена всем нуждающимся;

соизмеримое использование силы в ответном порядке в целях самообороны.

Стороны согласуют и уведомят участников о дате и времени наступления дня «Д».

2. В день «Д+2» в случае, если условия РПБД в Сирии продолжают соблюдаться и Стороны будут удовлетворены его соблюдением, они продлят РПБД на согласованный период времени. В последствии на той же основе Стороны могут принять решение о бессрочном характере РПБД. Стороны будут использовать свое влияние на участников с целью полного соблюдения ими условий РПБД.

3. Будут введены специальные меры на дороге «Кастелло» (в соответствии с согласованными координатами), в частности:

a. Начиная со дня «Д» и до развертывания контрольно-пропускных пунктов на дороге «Кастелло» гуманитарные грузы будут доставляться в г.Алеппо в соответствии с положениями РПБД, процедурами ООН, а также в координации с уполномоченными представителями ООН. Мониторинговая миссия ООН (ММООН), развернутая на турецкой границе, продолжит проверку и опломбирование грузовиков, предназначенных для доставки гуманитарной помощи по дороге «Кастелло» в восточную часть г. Алеппо. Целостность пломб не будет нарушаться, а грузовики не будут открываться любыми органами, между пунктом их проверки и опломбирования в Турции и пунктом разгрузки на складах ООН и ее партнерских организаций в восточной и западной частях г. Алеппо.

b. Сирийское общество Красного Полумесяца (СОКП) (или другая согласованная третья сторона) в возможно короткие сроки, начнет работу на двух КПП (в согласованных местах) для подтверждения того, что, до выставления КПП ЮНОПС в соответствии с тем, как изложено в этом самом параграфе ниже, движение по дороге осуществляют только проверенные ММООН грузовики, а целостность пломб не нарушена. Небольшое подразделение численностью не более 20 вооруженных человек в каждой смене, которое выделяется правительством и оппозиционными силами, а также является одинаково приемлемым для них, будет обеспечивать безопасность персонала СОКП на КПП в западной и восточной оконечностях дороги «Кастелло». ООН будет осуществлять мониторинг (с помощью физического присутствия или дистанционно) деятельности всего персонала на КПП. Контрольно-пропускные пункты, на которых задействован персонал СОКП, а также обеспечивается его физическая безопасность, будут переданы под руководство независимому международному персоналу Управления ООН по обслуживанию проектов (или другой согласованной третьей стороне) в возможно короткие сроки. КПП, находящиеся под международным управлением, будут обеспечивать поэтапное беспрепятственное передвижение гуманитарного, коммерческого и гражданского транспорта по дороге «Кастелло», а также неиспользование дороги для транспортировки оружия (в соответствии с процедурами, которые будут разработаны в дальнейшем). Поэтапное движение транспорта начнется в кратчайшие сроки, когда персонал, отвечающий за работу КПП, по согласованию с ООН и Сторонами, определит, что имеющиеся возможности достаточны для организации безопасного и упорядоченного движения транспорта.

c. Одновременно с развертыванием обозначенных в пункт 3b КПП СОКП или другой согласованной третьей стороны, проправительственные войска и группы умеренной оппозиции синхронно отойдут от дороги «Кастелло», тем самым создав демилитаризованную зону.

В частности, проправительственные силы:

Отведут тяжелое вооружение, такое как боевые бронированные машины и БМП (отличное от БТР-60 и БМП-1 без ПТУР), танки, артиллерию и минометы, на расстояние 3500 метров к северу

от дороги;

Отведут крупнокалиберные пулеметы, БТР-60 и БМП-1 без ПТУР

на расстояние 2500 метров к северу от дороги;

Отведут весь личный состав, вооруженный стрелковым оружием

и ручными пулеметами, за исключением личного состава двух наблюдательных постов, на расстояние 1000 метров к северу от дороги;

Отведут весь личный состав и вооружение на расстояние

500 метров к югу от дороги;

Установят не более двух наблюдательных постов на расстоянии не менее 500 метров к северу от дороги «Кастелло». Местоположение постов будет согласованно сторонами, с учетом особенностей местности (личный состав не более 15 человек со стрелковым оружием для самообороны и средствами наблюдения);

Не будут препятствовать движению гуманитарного, гражданского

и коммерческого транспорта по дороге «Кастелло»;

Не будут занимать районы, оставленные оппозиционными группами, или оборудовать позиции в демилитаризованной зоне,

за исключением наблюдательных постов.

Оппозиционные группы одновременно предпримут нижеследующие действия:

В восточном окончании дороги «Кастелло» в соответствии

с согласованной картой (подлежит уточнению), оппозиция будет действовать в зависимости от действий отрядов курдского ополчения. Если курды останутся на своем месте к северу от дороги «Кастелло», то и оппозиция останется на своих позициях. Если курды отступят на 500 метров к югу от дороги «Кастелло»,

то данную зону можно будет считать демилитаризованной,

и оппозиционные группы отойдут на 500 метров к северу от дороги «Кастелло»;

В западном окончании дороги «Кастелло» (на линии соприкосновения, проходящей к северу от торгового центра «Кастелло») отвод сил оппозиции будет проводиться аналогично отводу проправительственных сил.

Формирования оппозиции, находящиеся в квадрате 31/15 (по карте российской стороны) на участке севернее торгового центра «Кастелло», отведут боевые бронированные машины и БМП (отличные от БТР-60 и БМП-1 без ПТУР), танки, артиллерию

и минометы на 3000 метров, крупнокалиберные пулеметы, БТР-60, БМП-1 без ПТУР – на 2500 метров, а личный состав со стрелковым оружием или легкими пулеметами – на расстояние 1000 метров севернее дороги «Кастелло».

На участке дороги от торгового центра «Кастелло» до кругового перекрестка Лайрамун оппозиционные группы отведут личный состав и вооружение на расстояние 500 метров к северу от дороги «Кастелло», что будет зеркальным ответом на отвод проправительственных сил на расстояние 500 метров к югу от дороги «Кастелло» между этими точками;

Оппозиционные группы не будут препятствовать движению гуманитарного, гражданского и коммерческого транспорта на дороге «Кастелло»

Оппозиционные силы не будут занимать районы, оставленные проправительственными силами, или оборудовать позиции

в демилитаризованной зоне, за исключением наблюдательных постов;

Оппозиционные группы предпримут все усилия по недопущению сил «Джабхат ан-Нусры» в демилитаризованную зону с прилегающих к ней районов, находящихся под контролем оппозиционных групп.

d. Все сирийцы, включая боевиков оппозиционных групп с оружием, могут покидать г. Алеппо по дороге «Кастелло», осознавая, что им не будет причинен вред и они могут идти в любом направлении. Боевики, покидающие г. Алеппо с оружием, должны предварительно согласовывать с представителями ООН сроки использования дороги «Кастелло», а также количество выводимого личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, не будет причинен вред мирному населению и формированиям оппозиции, принявшим решение остаться в г. Алеппо и соблюдающим условия РПБД.

e. Данные о нарушениях в демилитаризованной зоне любым из участников будут направляться Российской Федерации и США. В случае проникновения в демилитаризованную зону боевиков «Джабхат ан-Нусры» после создания СИГ, США и Россия будут действовать в соответствии с Мандатом СИГ.

f. В день «Д» как проправительственные силы, так и оппозиционные группировки, находящиеся в районе Рамусы, обеспечат безопасный, беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ к восточной и западной частям г. Алеппо. Они также будут оказывать содействие в беспрепятственном передвижении всего коммерческого и гражданского транспорта по дороге на Хан-Туман, проходящей через Рамусу, в координации с ООН и создадут мониторинговый механизм, который должен быть согласован Сторонами и ООН как можно скорее для обеспечения непрерывного доступа. Для этого не позднее четвертого дня со дня «Д» будет проведена встреча экспертных групп Сторон и ООН. Доставка гуманитарной помощи будет осуществляться в соответствии с положениями РПБД и установленными процедурами ООН, а также в координации с уполномоченными представителями ООН. Ни оппозиционные группировки, ни проправительственные силы не будут предпринимать атак в границах района, обозначенного на прилагаемой карте в соответствии с его географическими координатами (далее — «район»). Ни оппозиционные группировки, ни проправительственные силы не будут предпринимать попыток занять в «районе» новую территорию, контролируемую другой стороной.

4. Стороны подтвердят друг другу, что сирийское Правительство и оппозиционные группы согласны соблюдать положения Мандата СИГ, включая согласованные районы (географические координаты которых определены Сторонами), где не будет применяться сирийская авиация, за исключением согласованных небоевых вылетов, и где Стороны будут разрабатывать цели для противодействия «Джабхат ан-Нусре».

5. Стороны объявят о создании СИГ на основе Мандата СИГ и согласованных Сторонами районов, после того как обе Стороны будут удовлетворены выполнением мер, указанных в пунктах 1-4 (за исключением развертывания КПП Управления ООН по обслуживанию проектов и соответствующего движения гуманитарного, коммерческого и гражданского транспорта и организации работы мониторингового механизма, указанного в пункте 3f), в течение как минимум семидневного непрерывного соблюдения условий РПБД.

Приложение А

• Начиная с дня «Д», Стороны приступят к подготовительной работе к созданию СИЦ. Эта подготовка будет включать первоначальное обсуждение и обмен информацией, необходимой для разграничения территорий, контролируемых ДАН и оппозиционными группировками в районах интенсивных боевых действий, чтобы в конечном итоге выйти на функционирование СИЦ. Более всеобъемлющий процесс разграничения будет осуществляться экспертами с момента создания СИЦ. Подготовка к созданию СИЦ будет также включать: подбор подходящих временных и долгосрочных помещений для размещения; определение необходимых рабочих процедур, соответствующих уже согласованному Мандату; определение необходимости внесения взаимоприемлемых корректировок на уже согласованной карте согласованных районов, которые должны быть сделаны в соответствии с изменениями «на земле» таким образом, чтобы СИЦ мог быть полностью работоспособным по истечении семидневного непрерывного соблюдения условий РПБД с доступом в г. Алеппо в соответствии с положениями настоящей договоренности.

• В период между днем «Д» и созданием СИЦ каждая из Сторон определит достоверные данные для нацеливания на ДАН и ИГИЛ, с тем чтобы быть в состоянии обменяться ими таким образом, чтобы удары могли начаться в день создания СИЦ. Одновременно с российским и американскими ударами по согласованным в рамках СИЦ целям вся сирийская военно-воздушная деятельность (полеты самолетов и вертолетов) в согласованных Сторонами районах будет прекращена в соответствии с Мандатом.

• В день «Д» правительство и оппозиционные группировки являющиеся участниками РПБД, подтвердят Сторонам свою приверженность соблюдению РПБД. В отношении любого нарушения РПБД до или после создания СИЦ будут применяться меры в соответвии с условиями РПБД, согласованными в Совместном заявлении от 22 февраля 2016 года, и со «Стандартными условиями и процедурами, необходимыми для обеспечения режима прекращения боевых действий» от 28 марта 2016 года.

• Стороны обязуются ускорить развертывание миссии ЮНОПС на дороге «Кастелло» в соответствии с пунктом 3b.

• Действие дня «Д» начнется в 19:00 по дамасскому времени в понедельник, 12 сентября 2016 года.

• Каждая Сторона оставляет за собой право выйти из данной договоренности, если сочтет, что ее положения не выполняются.

* Террористические группировки, запрещённые в России.