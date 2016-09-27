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На заседании украинского правительства поссорились два министра

опубликовано vinodelov в Втр, 27/09/2016 - 23:00 Новость: тема тэги гео

Конфликт возник сегодня на заседании правительства между главой МВД и министром финансов.

Причиной стали деньги.

Аваков заявил, что его ведомству не хватает почти 100 млн грн — речь идет о задержке с перераспределением на нужды правоохранителей 97-ми млн.

Министр финансов Александр Данилюк обещал, что деньги будут.

Словесную перепалку остановил глава правительства Гройсман.

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