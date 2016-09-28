Сводка событий в Сирии за 27 сентября 2016 года

В ответ на опубликованные Госдепом США части документов, касающихся соглашений Москвы и Вашингтона по Сирии, МИД России распространил полные версии текста этих документов. В ведомстве подчеркнули, что американские коллеги обнародовали тексты лишь частично и не согласовали публикацию с российской стороной.

Советник президента Сирии по политическим и информационным вопросам Бусайна Шаабан заявила, что российские дипломаты согласовывают все международные документы и соглашения, касающиеся Дамаска, с руководством Сирии. По ее словам, Россия «коренным образом отличается от представителей Запада тем, что уважает суверенитет страны и уважает своих союзников». «Россия не соглашается ни на какие детали без одобрения сирийского руководства. Мы принимали участие в обсуждении этого соглашения с Россией еще на уровне его идеи. Это касается не только этого соглашения, но и всего, что касается Сирии»,— заявила она.

Она также рассказала, что Турция при вводе своих войск на территорию Сирии не координировала действия с Россией и Ираном. «По нашей информации, никаких гарантий и никакой координации между Турцией, Россией и Ираном по поводу ввода турецких частей в Сирию не было»,— отметила советник президента Сирии.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, что на Россию необходимо продолжать давление, чтобы нормализовать ситуацию в Сирии.

"Я также ясно говорю, что мы вынуждены продолжать нажим на Россию, чтобы помочь прекратить кровопролитие, вернуть стороны за стол переговоров и не дать ставленникам от режима Асада провоцировать вспышки насилия. Мы должны продолжать совместную работу, чтобы реагировать на трагическую ситуацию в Сирии и поддерживать ее народ, который заслуживает будущее свободное от насилия, как со стороны "Исламского государства", так и со стороны режима Асада", — заявил министр.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 671. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 69.

За сутки зафиксировано 25 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (13), Алеппо (8) и Латакия (4).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Североатлантический альянс в ближайшее время направит в Сирию самолеты радиолокационной разведки AWACS. Заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Самолеты НАТО, оборудованные системой AWACS, будут использоваться в небе над Турцией для наблюдения за ситуацией в Сирии и Ираке.

Канцлер Германии Ангела Меркель скептически смотрит на возможность создания и силового обеспечения бесполетной зоны над Сирией. «Учитывая то, какова сейчас ситуация, я скептически смотрю на возможность создания бесполетной зоны в настоящий момент», – сказала она.

Евросоюз намерен выплачивать сирийским беженцам, находящимся на территории Турции, €30 в месяц. Сообщается, что деньги будут перечисляться на банковские карты с октября. Реализацией программы займется турецкий филиал Красного Полумесяца и Всемирная продовольственная программа ООН при поддержке турецких властей.

По мнению еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидиса, данные выплаты помогут вернуть беженцам ощущение «нормальной жизни».

Алеппо. Для мирных жителей, покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В провинции Алеппо обстрелам из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии и минометов были подвергнуты населенные пункты Беньямин, Эль-Хадер и Азизия, квартал Хай-Эль-Ансари (дважды), район «1070», торговый центр «Кастелло» и КПП на дороге Кастелло в городе Алеппо.

Продолжаются тяжелые бои за лагерь беженцев Хандарат.

Сирийская армия освободила большую часть квартала Аль-Фарафирав центре Алеппо к северо-западу от Цитадели (Фото 2, вложенный файл).

"Tiger Forces" переброшены в район военного аэродрома Кувейрис для участия в предстоящем наступлении на город Аль-Баб, контролируемый ИГ.

ВВС САР атаковали боевиков в районах Дарет-Изза, Кубтан Аль-Джебаль, Кафр-Хамра, Анадан и Хайян.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» нанесли удар по позициям турецкой армии на севере Сирии при помощи беспилотника. В результате нападения легкие ранения получили трое турецких военнослужащих.

Идлиб. ВВС САР в населённых пунктах Баарбу, Ат-Таманаа и к югу от н.п. Хан-Шейхун уничтожили несколько единиц военной техники бандформирований.

Латакия. Жителям населенного пункта Мзайра доставлен гуманитарный груз, общей массой более одной тонны.

Незаконными вооруженными формированиями из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляны населенные пункты Айн-Эль-Кантара, Раша, Караманли и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Хама. Идут бои в районе н.п. Маан, Тибет Аль-Имам, Морк, Тель-Бзам и Маардес.

Боевики "Джунд аль-Акса", "Свободной сирийской армии" и "Джунд аш-Шам" продолжили своё наступление на севере провинции и захватили н.п. Аль-Кахара, Рас-аль-Айн и Аль-Шаса, выбив из них подразделения 87-й бригады 11-й танковой дивизии. Идут тяжелые бои за н.п. Tulaysiah.

В провинцию переброшено подразделение «Щита Каламуна».

Хомс. Отмечены боестолкновения в н.п. Умм-Шаршух, Айн-Хусейн, Аз-Заафарана, Анк Аль-Хава, Рахум и на плантациях Абу Аль-Эннз.

ВВС САР нанесли удары по позициям террористических группировок в районах Ас-Сухна, к северу от нефтяного месторождения Аш-Шаер, к югу от города Пальмира, а также в населённом пункте Ар-Растан.

ВКС РФ провели несколько авиаударов по позициям боевиков ИГ вдоль трассы Хомс - Дейр-эз-Зор.

Дамаск. В провинции Дамаск террористы из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Хараста, Хауш-Насри, Дума, Джаубар, Хауш-Эль-Фара (все дважды), Арбил, Блелие и больницу Ибн-Сина.

Сирийская армия продолжала свое наступление, очистив от боевиков большую часть ферм, лежащих между н.п. Аль-Райхан и Таль Курди.

Боевики «Свободной Сирийской Армии» и их союзники из «Джабхат Фатх-аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра») нарушили во вторник длившееся длительное время перемирие в районе Кудсия под Дамаском, открыв огонь по группе ополченцев из Сил национальной обороны. Бои в Кудсии идут до сих пор на фоне усилий сирийских войск по отражению нападения джихадистов.

Боевик «Джейш Аль-Ислам» атаковали КПП правительственных войск в районе Barzeh.

Правоохранительными органами изъято значительное количество боеприпасов (Фото 1), которые боевики перевозили внутри живой коровы.

Дараа. Боевики «Свободной Сирийской Армии» сбили разведывательный БПЛА «Орлан-10» российского производства у города Даэль, расположенного всего в 14 километрах к северу от Дараа.

Дейр-эз-Зор. Отбита очередная атака боевиков ИГ (Фото 3, вложенный файл).