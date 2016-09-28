Отведение сил и средств начнется с 1 по 3 октября в зависимости от ситуации на линии фронта

Об этом вчера сообщили в министерстве обороны ДНР. Отвод противоборствующих сторон будет происходить по плану: «Четкий план отвода сил и средств уже есть, он прошел все внутренние согласования. Документ четко соответствует рамочному соглашению», - рассказали в ведомстве. Разведение сторон начнется с села Петровское к югу от Донецка.

Рамочное соглашение о разведении сил было подписано Главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, представителями Украины, ОБСЕ и РФ. Документ определяет порядок развода подразделений противоборствующих сторон на трех пилотных участках: Петровское (ДНР), а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР).

На весь процесс отводится не более 30 суток. Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. При этом разведение сторон должно осуществляться зеркально и в присутствии наблюдателей ОБСЕ. После завершения разведения сил в Донбассе на участках запрещено появление военнослужащих, кроме наблюдателей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сегодня посетит село Петровское к югу от Донецка, где планируется первый за период конфликта в Донбассе отвод сил и средств.